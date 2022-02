von Gregor Müller

Herr Topcuogullari, was hat sie im vergangenen Jahr besonders gefreut?

2021 war ein pandemiegeprägtes Jahr. Ich freue mich, dass wir einige sehr erfolgreiche Impfaktionen haben anbieten können und sich dafür viele Helfer gemeldet haben. Damit haben wir sicherlich einige schwere Krankheitsverläufe verhindern können. Gefreut hatten mich die geringen Inzidenzen im Sommer, welche zunächst Hoffnung gemacht hatten auf eine bleibende Normalität.

Auch hat mich gefreut, dass wir in 2021 alle Rektoren und Konrektorenstellen unserer Schulen besetzen konnten. Bildung ist die Zukunft der Kinder und gerade in dieser Zeit ist eine Förderung besonders wichtig.

Was hat sie 2021 eher geärgert?

Geärgert haben mich die vielen Änderungen der Coronaverordnungen, die kurz vor Mitternacht bekanntgegeben wurden und am nächsten Tag bereits in Kraft getreten sind. Schulen, Kindergärten, der Einzelhandel etc. konnten sich gar nicht auf die neuen Verordnungen einstellen. Sehr schade fand ich, dass das soziale Leben in vielen Teilen gar nicht möglich war. Für Vereine und Veranstalter ist es besonders ärgerlich, wenn sie kurzfristig Termine absagen müssen, die schon länger geplant gewesen sind.

Was waren die wichtigsten Projekte 2021, die umgesetzt wurden?

Wir konnten die Gewerbegebiete mit schnellem Internet ausstatten und die Planungen für den Glasfaserausbau für Privatanschlüsse vorantreiben. Weiterhin sind wir mit dem Schulbauprojekt der Realschule sehr gut vorangekommen. Zusammen mit der Fertigstellung des Hochbehälters in Grießen, der Erschließungsarbeiten des Gewerbegebietes Rubel sowie des Neubaugebietes Wetteäcker stellen dies die wichtigsten Projekte dar.

Warum könnte Ihrer Meinung nach 2022 ein besseres Jahr werden als 2021?

2021 war in meinen Augen ein Katastrophenjahr. Es bleibt zu hoffen, dass das Jahr 2022 besser wird. Die Gemeinde wird alles daran setzen, dass es ein gutes Jahr für die Gemeinde Klettgau werden wird. Wir haben uns viel vorgenommen und arbeiten daran.

Was wünschen Sie sich für 2022?

Ich wünsche mir und allen Lesern gute Gesundheit und persönliche Zufriedenheit in 2022, sowie die gemeinsame Überwindung der Pandemie.