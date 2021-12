Klettgau vor 3 Stunden

Die Urnenbestattung ist ab 2022 auch im Klettgauer Ruhewald möglich

Im vergangenen Jahr wurden in Klettgau 61 Verstorbene beigesetzt, davon 13 in Erdbestattungen und 48 in Urnen, bis dato auf den Friedhöfen der sieben Ortsteile. Ab kommenden Jahr wird es in der Gemeinde einen Ruhewald geben, Urnenbeisetzungen sind folglich in der freien Natur unter Waldbäumen möglich.