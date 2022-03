von Ingrid Ploss

Die Gruppe

Die Klettgau-Cleaners sind im März 2019 entstanden. Zu Beginn ging Radovan Rábl, Gründer und Initiator der Klettgau-Cleaners, allein in die Natur, um bei Spaziergängen und Wanderungen herumliegenden Müll einzusammeln. Inzwischen treffen sich die ehrenamtlichen Helfer monatlich, um die Natur von achtlos entsorgtem Unrat zu befreien. Die Zahl der Mitmachenden wächst von Mal zu Mal. Bei der jüngsten Aktion im Februar waren über 70 freiwillige Müllsammler dabei.

Das Projekt

Eine große, gemeindeübergreifende Müllsammel-Sternenwanderung fand am vergangenen Wochenende statt. Gemeinsam mit der Initiative Zukunftsfest aus Küssaberg, dem Klimabeirat Lauchringen, den Klettgau-Cleaners aus Tiengen und den Wutoeschinger Cleaners haben die Klettgau-Cleaners Wald- und Wanderwege sowie Straßenränder auf allen möglichen Routen, die, wenn auch entfernt, in Richtung Küssaburg deuten, gesäubert. Dort ist ein Gruppenbild entstanden sowie das Wiegen des gesammelten Mülls erfolgt. Alle Beteiligten erhielten dort ein Vesper sowie eine kleine Überraschung.

Durch solche Aufräumaktionen beschützen die Helfer Tiere vor Verletzungen und Vergiftungen. Sie sorgen dafür, dass umherliegender Müll nicht in Bäche und Flüsse und somit nicht in unsere Meere gelangen kann. Außerdem schafft jede Cleanup-Aktion ein schönes Landschaftsbild, was Bürger und natürlich auch Touristen erfreut. Im Falle eines Gewinns soll das Geld dafür verwendet werden, eine größere Ausstattung an Cleanup-Zubehör, wie Greifzangen, Sicherheitswesten, Bollerwagen, Shirts, Flags und Werbematerial zu besorgen.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser. Ab Montag, 14. März, bis Donnerstag, 31. März, können sie für ihren Verein abstimmen. In diesem Jahr findet die Abstimmung erneut ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine22 ) wird am 14. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 31. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2022 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro – jeweils 15.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

