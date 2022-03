Der Verein

Der Verein Kulturraum Klettgau ist ein sehr junger Verein, der erst in der vergangenen Woche gegründet wurde. Er ist aus der Initiative Pfarrhof Erzingen hervorgegangen, die sich für den Erhalt des Pfarrhofs einsetzt, diesen wieder mit Leben füllen und dort einen Ort der Begegnung für alle in der Gemeinde schaffen will.

Die Veranstaltung

Der Verein plant rund um den alten Pfarrhof in Erzingen ein Sommerfest, bei dem unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aufeinandertreffen und in Austausch kommen können. „Es soll ein Fest werden, bei dem sich jeder einbringen kann“, erklärt Nicole Netzhammer, eine von drei gleichberechtigen Vorsitzenden des jungen Vereins. Dabei stehen Unterhaltung und sozialer Austausch im Vordergrund. „Wir wollen mit unserem Fest nach so langer Zeit wieder ein Gefühl der Gemeinschaft aufkommen lassen“, sagt Nicole Netzhammer.

„Die Ziele der Veranstaltung sind Unterhaltung und sozialer Austausch, die Stärkung der Gemeinsamkeit und der Zugehörigkeit. Kreativ ist die Idee, weil das bunte Zusammenspiel und der Austausch vielfältiger Gruppen im Vordergrund steht und unterstützt werden soll“, schreibt der Verein in seiner Bewerbung. Zudem soll das Sommerfest umweltbewusst konzipiert werden.

Der Verein und die Pandemie

Die Initiative gibt es seit einem Jahr. „Die Pandemie war erschwerend für unsere Arbeit. Wir wären viel weiter, wenn es Corona nicht gegeben hätte“, erklärt die Vorsitzende. Jetzt blickt der frisch gegründete Verein jedoch nach vorne, wie Netzhammer sagt: „Wir hoffen, dass wir alle zusammen etwas positives entwickeln können.“

