von Sandra Holzwarth

Dafür steht der Verein

Der Musikverein Erzingen wurde im Jahre 1863 gegründet und besteht derzeit aus 40 aktiven Musikern und mehr als zehn Jugendlichen in der Ausbildung.

Diese Einnahmen fehlen

Der Musikverein ist einer der Hauptorganisatoren des Erzinger Winzerfestes, eines der größten Heimatfeste in der Region, und die Haupteinnahmequelle für die Vereinskasse. 2020 konnte das Winzerfest wegen Corona nicht stattfinden, zusätzlich fehlen weitere Einnahmen aus dem Jahreskonzert, dem Katharinenmarkt und anderen kleineren Veranstaltungen. Auch in diesem Jahr ist die Veranstaltung des Winzerfestes noch ungewiss.

Dafür wird das Geld benötigt

„Wir würden einen Gewinn aus dem Wettbewerb für die Jugendausbildung, die Deckung der laufenden Kosten des Probelokals, des Inventars, der Instrumentenreparaturen sowie für das Dirigentenhonorar verwenden“, erklärt Christoph Zimmermann, Vorsitzender des Musikvereins Erzingen.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

