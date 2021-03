von Vanessa Amann

Dafür steht der Verein

Der Förderverein Idee wurde 2015 von Bürgern aus der Gemeinde Klettgau gegründet. Die 120 ehrenamtlichen Helfer und Minijobber setzen sich für ein gestärktes Miteinander von Jung und Alt ein. Ganz unter dem Motto: „Menschen auch über die Hilfsangebote hinaus zu verknüpfen“, erklärt Rosemarie Hartmann, die zuständig ist für die Familien- und Jugendarbeit. Angeboten wird unter anderem ein Einkaufsservice.

Diese Einnahmen fehlen

Rosemarie Hartmann erklärt, wie sich die Nachbarschaftshilfe durch Corona verändert hat: „Vor der Pandemie sind unsere Mitglieder meist mit den älteren Menschen zusammen einkaufen gegangen, heute sind die Einsätze kürzer und wir verzeichnen auch weniger Klienten.“ Für den Verein bedeute dies weniger Einnahmen über die Stundensätze.

Dafür wird das Geld benötigt

Der Aufwand des Vereins sei gestiegen und das Preisgeld wäre eine wertvolle Hilfe, um die Kosten für die Büroorganisation zu decken.

So funktioniert die Abstimmung Die Entscheidung Welche der 75 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes von 500 beziehungsweise 1000 Euro kommen, entscheiden die Leser. Ab Donnerstag, 4. März, bis Sonntag, 21. März, können sie für ihren Verein abstimmen. Anders als in den Vorjahren findet die Abstimmung ausschließlich im Internet statt. Die Abstimmung Das Abstimmungsportal (www.sk.de/vereine21) wird am 4. März freigeschaltet. An der Abstimmung können sowohl Leser des SÜDKURIER als auch Nicht-Leser teilnehmen. Um abstimmen zu können, ist eine einmalige Registrierung notwendig (kein Abo erforderlich, einmalige Anmeldung genügt). Wer bereits bei Suedkurier Online registriert ist, kann sich einfach mit den bekannten Zugangsdaten anmelden. Die Nutzer können pro Tag eine Stimme abgeben – eine Mehrfachstimmabgabe innerhalb von 24 Stunden ist nicht möglich. Die Abstimmung endet am Sonntag, 21. März. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme des Vereinswettbewerbs 2021 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro. Im Bereich der Ausgabe Bad Säckingen werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet. Auch im Bereich der Ausgabe Waldshut werden 10 Gewinne à 1000 Euro und 10 Gewinne à 500 Euro ausgeschüttet.

