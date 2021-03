von Sandra Holzwarth

Dafür steht der Verein

Der FC Dettighofen hat 238 Mitglieder. 2020 feierte der Verein sein 70-jähriges Bestehen. Die geplante Jubiläumsfeier musste wegen Corona leider ausfallen. Stattdessen leistet der Verein mit dem Pflanzen von 70 Bäumen einen wertvollen Beitrag zur Wiederaufforstung in Dettighofen.

Diese Einnahmen fehlen

Der Spielbetrieb des FC Dettighofen ruht wegen Corona, die Vereinskasse bleibt leer. Trotzdem möchte der FC Dettighofen anlässlich seines 70. Geburtstages im vergangenen Jahr 70 Bäume pflanzen und mit Baumschutzhüllen vor Verbiss sichern. Damit die Nachhaltigkeit gesichert ist, arbeiten die Fußballer mit dem Förster zusammen, der nicht nur bei der Auswahl der Bäume und beim Pflanzen hilft, sondern sich auch um deren Pflege kümmert.

Dafür wird das Geld benötigt

„Über eine Zuschuss zu unserem Baumpflanzprojekt würden wir uns sehr freuen“, erklärt Corina Krügle, die stellvertretende Vorsitzende des FC Dettighofen.

