Wer jüngst die kleinen Lämmer von Roland Jordan auf der Weide in Dettighofen herumspringen sah, der wird vielleicht an Ostern beim traditionellen Lammbraten seine liebe Mühe haben.

Aber Entwarnung: Die herzallerliebsten Lämmer dürfen weiterleben. Die Schafe des Schäfers aus Klettgau-Bühl werden in seltensten Fällen geschlachtet, denn sie werden als Landschaftspfleger gebraucht.

In diesem Jahr sind neun Lämmer auf die Welt gekommen, bei diesen beiden hat ein Kamerunschafbock des Nachbarn versehentlich mitgemischt. | Bild: Eva Baumgartner

Schafe sind Sympathieträger, sie gelten als friedfertig, gut- und sanftmütig. Und immer, wenn eine Schafherde durch die Landschaft zieht, erregt sie große Aufmerksamkeit, die vielen wolligen Tiere werden bestaunt und bewundert, ganz besonders wenn kleine Lämmer dabei sind.

Schafe sind das ganze Jahr auf der Weide

Roland Jordan ist der einzige Schäfer in der Gemeinde, der mit seiner Herde mit rund 130 Tieren das ganze Jahr über das Umland von Klettgau beweidet.

Bei seinen Tieren handelt es sich meist um Merinolandschafe, vereinzelt sind auch Shropshire- Schafe und Krainer Steinschafe darunter.

Merinolandschafe Merinolandschafe sind im Süden Deutschlands die am weiten verbreitete Schafrasse. Sie eignen sich für die Wanderschäferei als auch für die Koppelhaltung. Sie gelten als ruhig und genügsam, sie sind widerstandsfähig und robust. Diese Rasse ist a-saisonal brünstig, das bedeutet Lämmer können das ganze Jahr über auf die Welt kommen. Die Wolle dieser Schafrasse kann zu sehr feinen Stoffen verarbeitet werden. Ein Merinolandschaf liefert pro Jahr an die fünf Kilogramm Wolle. Auch gelten die Tiere als ertragreiche Fleischlieferanten.

Mit seinen Tieren ist der 55-Jährige eng verbunden. Die allermeisten haben einen Namen, denn er kennt sie von Geburt an. Ohnehin wenn sie mit der Flasche aufgezogen wurden, zum Beispiel wenn die Mutter das Lamm nicht angenommen hat, so hat er die sanfte Elfie oder die dicke Moppi mit der Flasche aufgezogen.

Die dicke Moppi, ein Shropshire-Schaf, schaut grimmig aus der Wolle, sie ist aber überaus zutraulich. Sie wurde von Familie Jordan-Stein mit der Flasche aufgezogen. | Bild: Eva Baumgartner

Aber hin und wieder muss auch er Schafe schlachten, aber so sagt er „gerne mache ich das nicht, nur alle können wir nicht behalten“. Mit Roland Jordan und seinen Schafen unterwegs zu sein, ist spannend, beinahe schon abenteuerlich.

Kolkraben attackieren Lämmer

Bis vor kurzem weideten große Teile der Herde bei Albführen, die Mutterschafe mit ihren neun Lämmern musste er auf eine Wiese in Dettighofen bringen, denn Kolkraben haben oben in Albführen die im Februar geborenen Lämmer attackiert. „Das habe ich so noch nie erlebt“, erzählt Roland Jordan. Aber glücklicherweise sei den neun Lämmern nichts Ernsthaftes passiert.

Während der große Teil der Herde noch in Albführen steht, grasen die „alten Damen“, die nicht mehr so marschfähig sind, auf dem großen Gelände der Erzinger PV-Anlage. Die Böcke wiederum andernorts.

Wenn die Flächen abgeweidet sind, heißt es umziehen, das schafft Jordan mit seinen beiden Hunden Ben und Barna. „Ich leite die Herde mit meiner Stimme und sie laufen hinter mir her.“ Dabei lässt es sich nicht vermeiden, vielbefahrene Straßen zu überqueren, doch Roland Jordan hat die Ruhe weg. Er vertraut seinen Tieren und die ihm.

Barbara Stein und Roland Jordan im Bild mit Tochter Svenja und Hund Tiva kennen sich mit Schafen bestens aus. | Bild: Eva Baumgartner

„Meine Schafe sind Landschaftspfleger“, sagt Jordan. Dafür bekommt er Subventionen und Förderzuschüsse von Land und EU. Die Vorteile der Schafbeweidung, die die Flächen umweltschonend freihalten, ist unbestritten. Auch sind Schafe wahre „Samentaxis“, sei es durch ihren Kot oder durch ihr Fell, sie sorgen für eine große Artenvielfalt in der Pflanzen- und Tierwelt.

Jordan liebt seine Tiere, wenn er sie ruft, kommen sie angelaufen. „Jedes Schaf hat einen ganz eigenen Charakter, jedes Schaf tickt anders“, erzählt er.

Von morgens bis abends hat er zu tun, ohnehin hat er rund um sein Haus noch an die 40 Hühner, Enten, Gänse sowie eine Fischzucht.

Dadurch dass die Herde aufgeteilt ist, die Tiere sich auf verschiedenen Weiden befinden, sind täglich einige Wege zu machen sind. Er kontrolliert den Gesundheitszustand der Tiere, bringt den Mutterschafen Kraftfutter, schaut nach dem Wasser, kontrolliert die Zäune, steckt neue Weiden ab und anderes mehr.

Die Herde auf einer Weide bei Albführen. | Bild: Eva Baumgartner

Die Klauen seiner Schafe schneidet er regelmäßig, zum jährlichen Scheren im späten Frühjahr kommt Emanuel Gulde aus Salem, mehrfacher Deutscher Schafschurmeister. Ein Schaf liefert rund rund Kilogramm Wolle, rund eine halbe Tonne kommt so zusammen. Die Wolle zu verkaufen, lohnt sich kaum.

„Die Schafwolle ist vielfach verwendbar, sie kann beispielsweise zu Pellets verarbeitet werden, ein optimaler Dünger für den Garten, sie findet aber auch als Dämmmaterial für den Bau Verwendung“, berichtet er.

#Ab und an geht er mit seiner Frau Barbara auf hiesige Märkte, verkauft dort seine Schaffelle und Produkte wie Wolldecken, Schafsmilchseife, Düngepellets, Strickwolle und anderes.