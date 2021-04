von Eva Baumgartner

„Für jeden gefällten Baum müssen drei neue gepflanzt werden, hieß es früher“, erzählt Gerhard Kaiser von der Naturschutzgruppe Klettgau. Gemeinsam mit seinem Team organisiert der Grießener die jährliche Jungbaumbörse, die seit 2010 angeboten wird und an der seither mehr als 1800 Bäume an Garten- beziehungsweise Wiesenbesitzer für 10 Euro, inklusive Pflanzpfahl, vermittelt wurden. Die Bäume werden vom Gartenbaubetrieb Manz in Schwerzen geliefert.

„Ich bin überrascht über dieses nachhaltige Projekt; Durch die Abnahme großer Stückzahlen können wir der Naturschutzgruppe preislich entgegenkommen“, erklärt Thorsten Manz dazu. Allein im vergangenen Herbst waren es 204 Bäume, die an 54 Personen abgegeben wurden.

Die erklärte Absicht der Aktion ist der Erhalt der Streuobstwiesen, die mehr und mehr im Verschwinden begriffen sind und damit der Lebensraum vieler Tierarten. „Zahlreiche Insekten- und Vogelarten, darunter Wendehals, Wiedehopf und Gartenrotschwanz, sind so gut wie verschwunden“, bedauert der Leiter der Gruppe, Erich Hertkorn. Umso wichtiger sei es, Hochstammobstbäume zu pflanzen.

Mit im Boot der Jungbaumbörse ist die Firma Fruchtsaft Ebner mit ihrem Betrieb in Grießen. Das Unternehmen stellt nicht nur sein Gelände für die Börse zur Verfügung, sondern spendet auch mit ihrem Apfelsaft, gepresst aus den hiesigen Äpfeln und erkennbar am Steinkauz auf dem Etikett, pro verkaufter Flasche 10 Cent an die Naturschutzgruppe. Darüber hinaus hat der Grießener Safthersteller 1000 Euro zugunsten der auf Dauer angelegten Pflanzaktion gespendet.

Die Gemeinde Klettgau unterstützt ebenso die gute Sache mit einem jährlich unterschiedlich hohen Betrag zum Ausgleich der Kosten, die die finanziellen Möglichkeiten der Naturschutzgruppe übersteigen. Dies waren im vergangenen Jahr 1000 Euro. Im Gegenzug revanchiert sich die Naturschutzgruppe mit dem Schneiden der Bäume auf den kommunalen Ausgleichsflächen.

Die Gruppe Unter dem Dach der Siedlergemeinschaft Klettgau arbeitet die Naturschutzgruppe, die zum Schutz der heimischen Pflanzen- und Tierwelt gegründet wurde. Leiter ist Erich Hertkorn aus Erzingen, Kontakt unter Telefon 07742/10 14.

Darüber hinaus organisiert die Naturschutzgruppe auch eine Obstvermittlungsbörse: Wenn im Spätsommer und Herbst unter vielen Bäumen die Früchte liegen bleiben und zu verfaulen drohen, würden andere gerne die Früchte verwerten. Interessenten können sich bei dem Mitglied der Naturschutzgruppe Klettgau Michael Albrecht melden, der die Vermittlung dann organisiert.