von Albert Moser

Im Dettighofer Ortsteil Baltersweil feierten die Eheleute Pia und Helmut Metzger das Fest der goldenen Hochzeit. Dazu gratulierte Bürgermeister-Stellvertreter Markus Glattfelder und Kirchengemeinderat Mario Moser mit kleinen Präsenten. Das Paar feierte mit Bekannten und Verwandten im Gasthaus „Adler“ in Lauchringen, mit einem Rebberg-Spaziergang mit Weinproben bei Martin Stoll in Erzingen und ließen den Tag Zuhause mit einem Büfett ausklingen.

Hier funkte es

Das Paar hatte sich am Anfang der 70er Jahre in einer Disco in Radolfzell kennen und lieben gelernt. Die Ehefrau Pia wuchs in Horn am Bodensee auf, besuchte dort die Schule und erlernte bei der ortsansässigen Friseurmeisterin Olga Pfister das Coiffeurhandwerk. Gesellenprüfung und die Hochzeit fielen in den gleichen Monat August. Das Paar bezog eine Mietwohnung in Baltersweil, dem Heimatort des Bräutigams. Aus der Ehe ging Tochter Katja hervor. Mit der Eröffnung des Kindergartens in Dettighofen änderte sich die berufliche Laufbahn von Pia Metzger grundlegend. Ab dem 1.9.1974 engagierte sie sich als Erzieherin, wo sie insgesamt 43 Jahre pädagogisch wirkte. Als ein Personalengpass eintrat, musste Tante Pia die Verantwortung über 44 Kinder übernehmen. Daher ist auch kaum ein Kind in Dettighofen aufgewachsen, das nicht die erzieherische Begleitung von Pia Metzger genoss. 2017 ging sie in die Pension, doch erneut machten personelle Probleme sie nochmal für drei Jahre zur Aushilfe.

Blick auf Lebensstationen

Helmut wuchs im Bauerndorf Baltersweil auf und ging auch hier zur Schule. Es schloss sich in den Jahren 1962-1966 eine Berufslehre bei der Firma Dietrich und Bohnenblust in Jestetten als Werkzeugmacher an. Die beruflichen Perspektiven und die bessere Bezahlung zogen den jungen Helmut wie viele andere Arbeiter für 44 Berufsjahre in die benachbarte Schweiz. Im zürcherischen Rafz angestellt bei der Firma Saturn für zehn Jahre, danach 24 Jahre bei SIG Neuhausen und zum Schluss noch für zehn Jahre bei Swissair/Swiss in Kloten. Mit 63 Jahren konnte Helmut Metzger in den Ruhestand gehen.

1983 errichteten sich die Metzgers ihr Eigenheim im „Mailand“ und bauten sukzessive mit Sitzplätzen und Wintergarten ihr schönes Domizil aus. Ehefrau Pia gilt als begabte Acrylmalerin. Bei den Freien Landfrauen ist sie auch aktiv. Helmut früher aktiver Fußballer beim FC Dettighofen und Skifahrer beim Skiclub Baltersweil, singt seit 1970 als Tenor im Männerchor Baltersweil-Berwangen. Beide wandern gerne und kümmern sich um ihren lieben Enkel.