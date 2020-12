Klettgau – Normalerweise würde jetzt ein Weihnachtsmarkt dem anderen folgen, bei Glühwein, Punsch und Marroni gäben sich die Besucher ein Stelldichein, um schöne Geschenke für unter den Weihnachtsbaum zu kaufen. Nicht zuletzt der Aspekt unter freiem Himmel Freunde und Bekannte zu treffen, sich zu unterhalten und Neuigkeiten auszutauschen. Auch wäre es höchste Zeit für den weihnachtlichen Weihnachtsbummel durch die Geschäfte, um dann anschließend vielleicht noch in ein Restaurant, eine Gaststätte einzukehren, um sich dort verwöhnen zu lassen.

Landauf und landab ist das alles erstmals nicht möglich. Der zweite harte Lockdown in diesem Jahr mitten im Weihnachtsgeschäft trifft alle: den Handel, ausgenommen alle Geschäfte des täglichen Bedarfes, das Gewerbe insgesamt, aber ganz besonders hart die Gastronomie. Mit bangem Blick haben die Mitglieder des Fördervereines Klettgau auf die Entwicklung der Coronazahlen geschaut, deren Ansteigen den ab Mittwoch geltenden harten Lockdown erwarten ließ. „Es war absehbar, dass der

Lockdwown kommt, jetzt können wir nur hoffen, dass die Infektionszahlen bis Januar deutlich zurückgehen“, betont der Vorsitzende des Gewerbevereines Andreas Bollinger.

Weihnachtslosaktion

Nach wie vor läuft die Weihnachtslosaktion des Gewerbevereines „Klettgauer sammeln Klettgauer“, wenngleich die „Klettgauer-Weihnachstpunkte“ bis zum 31. Dezember nur noch in den Mitglieder-Geschäften des täglichen Bedarfes ausgehändigt werden. Aber auch in den Weihnachtsglückwunschkarten an Kunden werden Weihnachtspunkte beigelegt sein.

Sachpreise und Gutscheine im Gesamtwert von 5500 Euro gibt es zu gewinnen. Die mit 24 Weihnachtspunkten beklebten Lose können wie gewohnt beim Edeka-Markt Ebner und bei den hiesigen Banken abgegeben werden. Zu gewinnen gibt es Geschenkgutscheine, die bei den 65 Vereinsmitgliedern eingelöst werden können und attraktive Sachpreise unter anderem ein Soundsystem und natürlich prall gefüllte Geschenkekörbe und anderes mehr. „Wie und wann die Gewinnziehung, die üblicherweise beim Klettgauer Bürgerempfang Anfang Januar durchgeführt wird, stattfindet, steht noch in den Sternen“, erklärt Andreas Bollinger.

Aber solange der schwarze Schatten der Pandemie über dem Land liegt und gemeinsame Anstrengungen unumgänglich sind, bleibt nur zu hoffen, dass der harte Lockdown von Erfolg gekrönt ist.

„Ungleich hart getroffen“, so Bollinger, „ist die hiesige Gastronomie, ich kann nur hoffen dass von diesen Betrieben niemand auf der Strecke bleibt.“

Dennoch einen positiven Aspekt kann Bollinger, der derzeitigen Lage abgewinnen: „Es findet ein Umdenken statt, Verbraucher denken vermehrt regional und schätzen weit mehr die Angebote vor Ort.“ Nach dem ersten Lockdown habe er bei seinen Kunden eine große Wertschätzung erfahren, insgesamt sei festzustellen, dass die Bevölkerung mit Einkäufen und auch Inanspruchnahme von Dienstleistungen vor Ort den hiesigen Handel und das Gewerbe weit mehr unterstütze und schätze.