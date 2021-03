von Eva Baumgartner

Nun nimmt der Breitbandausbau in den unterversorgten Klettgauer Ortsteilen konkrete Formen an. Der Gemeinderat hat den Auftrag zu den Planungs- und Ingenieurleistungen an den günstigsten Bieter, die Firma s&p in Wiesbaden, vergeben. Nach einer aufwendigen und langwierigen EU-weiten Ausschreibung, die juristisch von der Freiburger Anwaltskanzlei W2K begleitet wurde, bewarben sich drei Planungsbüros, deren Angebote von Sachverständigen genau geprüft und mit einem Punktesystem bewertet wurden. Letztlich erhielt das Büro s&p die höchste Punktezahl und damit den Zuschlag. Über die Honorarkosten war nichts zu erfahren, sie durften nicht öffentlich genannt werden.

Der Zeitplan

In den kommenden Wochen wird das Planungsbüro einen Zeitplan erstellen und dann die Ortsnetzplanung in Angriff nehmen, dem die Ausschreibungen folgen. Wie Ortsbaumeister Holger Schulz auf Nachfrage erklärte, kann im besten Falle Ende dieses Jahres der Bau beginnen.

Ausgebaut werden die Ortsteile Erzingen, Rechberg, Weisweil und Bühl sowie Grießen und Geißlingen, der Ausbau erfolgt in Eigenregie der Gemeinde Klettgau. Auf der Gemeinde-Homepage können die notwendigen Formulare für einen Glasfaseranschluss heruntergeladen werden. Der Preis pro Anschluss in geförderten Gebieten beträgt für ein bis zwei Wohneinheiten 500 Euro, bei drei bis vier Einheiten 1000 Euro, maximal jedoch 2500 Euro. Darin sind alle Bauarbeiten bis zur Anschlussbox im Gebäude enthalten.

In ungeförderten Bereichen, das heißt dort besteht bereits eine Internetbandbreite von mehr als 30 Megabit pro Sekunde, sind bei Häusern mit ein bis zwei Wohneinheiten 250 Euro zu bezahlen, aber dazu kommen die Bauarbeiten von der Grundstücksgrenze bis ins Gebäude. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich frühzeitig für den Anschluss zu entscheiden, ein späterer Anschluss kommt um einiges teurer, war in der Gemeinderatssitzung zu erfahren.