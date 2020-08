von Lea Netzhammer

Die Klettgau 99ers sehnen die Realisierung ihres neuen Inline-Hockeyplatz herbei und hoffen auf zusätzliche Sponsoren. Bis Mitte September dürfen die Hockeyspieler ihren gewohnten Platz noch bespielen. Doch dann beginnt die neue Nutzung des Areals als Verkehrsübungsplatz und die Banden der 99ers müssen abgebaut werden.

Bis zur Fertigstellung ihres neuen Platzes hinter der Realschule, behilft sich der Verein mit kleinen Behelfs-Banden, die immer neu auf- und abgebaut werden müssen. Daher hoffen die Sportler auf eine schnelle Verwirklichung des neuen Platzes.

„Die bisherige Zusammenarbeit mit der Gemeinde hat reibungslos funktioniert und alle Abmachungen wurden eingehalten. Es sollte jetzt nur so langsam mit der Umsetzung losgehen“, hofft der Vorsitzende der Klettgau 99ers, Felix Indlekofer. Der Verein muss sich an den Kosten den neuen Platzes beteiligen. Allerdings fallen wegen der Corona-Pandemie viele Einnahmen weg.

So findet zum Beispiel das jedes Jahr stattfindende internationale Hockeyturnier der Klettgau 99ers in diesem Sommer nicht statt. Auch Events wie das Traktorentreffen oder das regionale Binagel-Turnier wurden abgesagt. Deshalb ist der Verein weiterhin auf der Suche nach zusätzlichen Sponsoren, die die Spieler bei ihrer Crowdfunding-Aktion unterstützen. Diese wurde mit Hilfe der Volksbank Klettgau-Wutöschingen organisiert und ermöglicht es jedem, das Projekt finanziell zu unterstützen.

Während des Lockdowns fiel natürlich auch für die Hockeyspieler das Training aus. „Aber nicht nur das wöchentliche Training, auch der generelle Kontakt untereinander hat uns gefehlt. Es fehlte ein Treffpunkt zum Austausch“, beschreibt Felix Indlekofer die Situation. Ihr Rezept dagegen: Jeden Mittwochabend trafen sich die Spieler online per Videokonferenz. Was bei den einen ganz gut ankam, gefiel den anderen jedoch nicht besonders und so beschwerten sich einige: „Die Internetverbindung im Klettgau gibt sowas teilweise einfach nicht her.

Daher waren wir auch alle sehr froh als die harten Regelungen wieder gelockert wurden.“ Momentan trainieren die Hockeyspieler wieder wie gewohnt. Die Verantwortlichen der Klettgau 99ers sind froh über die vielen Helfer, die die Spieler unter anderem beim Auf- und Abbau der Banden tatkräftig unterstützen. „Wenn alles gut läuft, gibt es im Frühling ein Einweihungsfest für den neuen Inline-Hockeyplatz hinter der Realschule“, hofft Felix Indlekofer.