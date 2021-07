von eva baumgartner

Die Kindergartengebühren erhöhen sich in Klettgau ab dem 1. September 2021 um 2,9 Prozent, dies beschloss der Gemeindrat in jüngster Sitzung. Wie in den Jahren zuvor folgte der Rat der Empfehlung der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände des Landes Baden-Württemberg. Die regelmäßigen Gebührenanpassungen erfolgen in kleinen Schritten, sodass diese finanziell für die Eltern nicht allzu einschneidend sind.

Ausschlaggebend für die jeweiligen monatlich zu zahlenden Elternbeiträge ist die Zahl der im Familienhaushalt lebenden Kinder sowie die Öffnungszeiten der jeweiligen Gruppe. So bezahlt bislang beispielsweise eine Einkindfamilie mit einem dreijährigen Kind in der Regelgruppe 121 Euro mit der Erhöhung werden es 122 Euro monatlich sein. In der Ganztagesgruppe, das bedeutet das Kind wird zehn Stunden durchgehend betreut und erhält ein Mittagessen, muss diese Familie bislang 325 Euro bezahlen, ab 1. September 2021 erhöht sich der Beitrag auf 335 Euro.

Eine Vier- und Mehrkindfamilie zahlt bislang pro Kind ab drei Jahren in der Regelgruppe Gruppe 47 Euro, auch für sie ergibt sich eine Erhöhung um einen Euro. In der Ganztagesgruppe werden für sie pro Kind zukünftig 135 Euro berechnet statt bisher 131 Euro.

Die Elternbeiträge decken weniger als 20 Prozent der Kosten. Die restlichen 80 Prozent werden durch Landeszuschüsse sowie durch die Gemeinde gedeckt.

Neu in die Satzung aufgenommen wurde auch die zukünftig taggenaue Abrechnung der Beiträge, dies ist erforderlich, wenn ein Kind mitten im Monat die Einrichtung wechselt.