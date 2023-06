Für diese Gäste legt sich jeder Gastgeber gerne ins Zeug: Die Delegation der Special Olympics aus Liechtenstein war vier Tage lang im Rahmen des Host Town- Programms in Klettgau zu Gast, bevor sie zu den Special Olympics Worldgames, der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung, nach Berlin weitergereist ist.

Die Weltspiele Am Samstag, 17. Juni, beginnen in Berlin die Weltspiele der Special Olympics. Die Spiele dauern bis zum 25. Juni. Alle Delegationen, es sind an die 200 aus der ganzen Welt, sind in Deutschland wenige Tage vor den Spielen in sogenannten Host Towns (Gastgeberkommunen) zu Gast. In Klettgau war vier Tage die Special Olympics-Delegation aus Liechtenstein mit fünf Sportlern, einem Unified Partner sowie ihre Betreuer zu Besuch. Die Liechtensteiner Sportler treten in den Disziplinen Tennis, Schwimmen, Reiten und Leichtathletik an. Vom Verein Special Olympics Hochrhein werden drei Sportler an den Weltspielen teilnehmen: Andreas Cafararo, David Pancke, Sophie Kistenbrügger.

Klettgau Neu eingekleidet: Jetzt sind die Vertreter des Hochrheins für die Weltspiele ausgestattet Das könnte Sie auch interessieren

In diesen wenigen Tagen waren schöne Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten geboten, die gewiss bei vielen Klettgauern in Erinnerung bleiben werden.

Der Empfang am Ankunftstag im Riederner Zollhaus mit einem feinen gemeinsamen Abendessen bereitete den Gästen ein herzliches Willkommen. Zahlreiche Sponsoren, Vertreter des Landkreises, der Politik und der Gemeinde, den Vertretern der Special Olympics Hochrhein und Baden-Württemberg freuten sich mit der Liechtensteiner Delegation über die bevorstehenden gemeinsamen Tage.

Der Special Olympics Delegation aus Liechtenstein wurde ein schöner Empfang im Zollhaus in Riedern bereitet. | Bild: Eva Baumgartner

In seiner Begrüßung stellte Bürgermeister Ozan Topcuogullari jeden einzelnen der Liechtensteiner Sportler namentlich vor und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Gäste mit Begeisterung auf ihre Tage in Klettgau zurückblicken werden. „Wir wünschen Ihnen in Berlin ganz viel Erfolg, großartige Momente und unvergessliche Augenblicke“, so der Bürgermeister, der sich darüber hinaus bei den zahlreichen Sponsoren und Unterstützern für ihre finanzielle oder auch materielle Hilfe herzlichst bedankte.

„Unsere Idee im ganzen Land bekannter zu machen, Hürden abbauen, zu zeigen, dass Menschen mit Behinderungen auch was können“, erklärte der Geschäftsführer des Special Olympics Baden-Württemberg, Christian Sigg, in seiner Ansprache, bevor der Sozialdezernent des Landkreises Ulrich Friedlmeier das Buffet eröffnete.

Der Höhepunkt des Besuches war der Dienstag mit dem Stern-Fackellauf, der in allen Gastgeberkommunen in Deutschland zeitgleich stattfand. An die 600 Teilnehmer liefen von sieben Startpunkten, jeweils angeführt von einem Fackelträger, zum Ziel, der Realschule Klettgau. Dort eingetroffen erhielt jeder einzelne Läufer eine Medaille. Ein großer Moment war das Entzünden einer originalen Olympischen Fackel nach dem Eintreffen des letzten Fackelträgers durch einen Liechtensteiner Sportler.

Klettgau Letzter Vorbereitungslehrgang: Sportler bestens für die Weltspiele vorbereitet Das könnte Sie auch interessieren

Zahlreiche Stände mit verschiedenen Speisen und Getränken standen bereit, ein Spieleparcours für Kinder war aufgebaut, DJ Matzen sorgte für Musik zum Abtanzen.

Am Inklusionstag fand auf dem Schulhof der Realschule ein großes Fest statt. | Bild: Eva Baumgartner

Und besser hätte man den Gedanken der Inklusion nicht umsetzen können. Es war ein fröhliches, entspanntes und überaus friedliches Miteinander auf dem großen Schulhof, auf dem es stundenlang sehr lebhaft zuging. Großes Lob ist an dieser Stelle der Rathaussekretärin Anni Schilling zu zollen, unter deren Federführung das Programm erstellt wurde und die Organisation erfolgte.

Jeder Teilnehmer des Stern-Fackellaufes erhielt eine Medaille. | Bild: Eva Baumgartner

Am gleichen Tag waren die Gäste zum Abendessen in den Rechberger Klettgaublick mit anschließender Gartendisco geladen. Tags darauf stand ein Ausflug zum Hofgut Albführen auf dem Programm, mit Besichtigung des Gestütes sowie eine Kutschenfahrt. Nachmittags wurde im Klettgaubad und auf dem Tennisplatz trainiert und schließlich gab es ein gemütliches Abendessen bei der Turnerhütte.

Am Donnerstag hieß es bereits wieder abreisen in die Hauptstadt. Es scheint gewiss, dass nach diesen beeindruckenden Tagen viele Klettgauer mit den Special Olympics Sportlern bei den Weltspielen mitfiebern.