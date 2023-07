„Des einen Freud ist des andern Leid“. Einige Erzinger fühlen sich durch sie massiv in ihrer Nachtruhe gestört, auf andere hat sie eine beruhigende Wirkung, wenn sie nachts zu hören ist. Wiederum anderen fällt sie gar nicht auf. Die Rede ist von der Kirchturmuhr der katholischen Kirche in Erzingen.

Glocke ist jetzt leiser

Seit Kurzem nun ist der Uhrenschlag nachts als auch tagsüber leiser. Grund ist eine vom Landratsamt initiierte Messung des Lärmpegels, die eine deutliche Überschreitung des zulässigen Grenzwertes in den Nachtstunden festgestellt hat.

Dass das Umweltamt in Aktion getreten ist, wurde von Anwohnern veranlasst, die, so ist bekannt, eine Unterschriftenliste eingereicht hat. Unterschrieben haben 47 Bürger, die sich an dem nächtlichen Uhrenschlag stören.

Wert bei Messung überschritten

Die Pressestelle des Landratsamtes gibt in diesem Zusammenhang bekannt: „In der Nacht vom 22. auf den 23. Mai wurde eine Messung durchgeführt. Der Lärmgrenzwert in der Nacht wurde bei der Messung überschritten. Die Lärmgrenzwerte tagsüber werden nicht überschritten. Zwischenzeitlich wurde uns mitgeteilt, dass an der Turmuhr der Pfarrkirche St. Georg Erzingen eine Veränderung vorgenommen worden ist. In den nächsten Tagen werden wir daher eine erneute Kontrollmessung durchführen, um die Wirksamkeit der Maßnahme zu prüfen.“

Grenzwerte und Messungen Besteht der Verdacht, dass die die Immissionsrichtwerte beim weltlichen Läuten (Glockenschläge zur Tageszeitmitteilung usw.) überschritten werden, kann zuständige Immissionsschutzbehörde Messungen vornehmen. Die Immissionsgrenzwerte sind abhängig von der Gebietscharakteristik. Befindet sich der Immissionsort, also der Ort, an dem die Störung aufritt, in einem allgemeinen Wohngebiet, so liegt der Richtwert bei 55 Dezibel (dB(A)) am Tag und 40 dB(A) in der Nacht. In einem Dorf- und Mischgebiet liegt dieser Wert bei 60 dB(A) am Tag und bei 45 dB(A) in der Nacht.

Das sagen Gegner des Glockenschlags

Ingrid Happle, die gegenüber der Kirche wohnt und sich durch den nächtlichen Uhrenschlag massiv gestört fühlt, erzählt: „Die Messgeräte wurden bei uns im Schlafzimmer aufgestellt, ich bin davon überzeugt, dass die Untersuchung äußerst gewissenhaft durchgeführt wurde.“

Dass der Glockenschlag leiser geworden ist, das habe sie nicht bemerkt. Für sie gibt es nur eine Lösung: „Den Uhrenschlag nachts abstellen.“

Auch eine benachbarte Familie, die sich in einer öffentlichen Gemeinderatsitzung über den Uhrenschlag beklagte und sich ein Abstellen zumindest im Sommer in den Nachtstunden wünscht, könne eine Reduzierung der Lautstärke nicht feststellen.

Das sagen Vertreter der Kirche

Das kann Ulrike Hirzle von der kirchlichen Verrechnungsstelle in Stühlingen nicht bestätigen: „Die für die Uhr zuständige Firma hat die Fallhöhe des Hammers, der auf die Glocke aufschlägt, deutlich reduziert, sodass die Lautstärke um einiges gedrosselt wurde, ich habe mich selbst davon überzeugt.“

Ulrike Hirzle.

Selbst wenn nach dieser getroffenen Maßnahme die gesetzlichen Vorgaben nachts immer noch nicht eingehalten werden sollten, gäbe es noch die Möglichkeit, die Lamellenläden vor den Fensteröffnungen hoch oben auf dem Glockenturm zu isolieren, um die Lautstärke weiter zu minimieren.

„Unser Ziel ist es, auf jeden Fall die gesetzlichen Werte einzuhalten“, versichert Ulrike Hirzle.

Dem hiesigen Pfarrer, Frank Malzacher, indes bereitet das Thema große Sorgen. Den Uhrenschlag nachts abzustellen, sei bei dieser mechanischen Uhr nur mit einer großen und kostspieligen Umrüstung möglich. „Schätzungsweise 10.000 Euro kostet das, viel Geld, das wir nicht haben.“

Frank Malzacher. | Bild: Edinger, Gerald

Vieles hängt nun von der Kontrollmessung des Landratsamtes ab, denn auch die Kirche muss sich an die gesetzlichen Vorgaben halten.

Das sagen einige Anwohnern der Kirche

„Uns stört der Uhrenschlag in keinster Weise, weder nachts noch tagsüber. Wir wohnen schon über 40 Jahre neben der Kirche, die Kirchturmuhr gehört zu unserem Leben dazu. Ich finde, man solle alles so lassen, wie es ist“, sagt etwa Bernhard Amann.

Beatrix Lafiura: „Wir schlafen bei geschlossenen Fenstern, keineswegs wegen der Kirchturmuhr, sondern wegen des schlimmen Verkehrslärms auf der Degernauerstraße. Wenn man in ein Haus neben der Kirche zieht, dann muss man mit der Kirchturmuhr leben, die gehört zum Dorf dazu.“

„Mich stört der Glockenschlag überhaupt nicht. Eher stört es mich, wenn die Uhr nicht richtig funktioniert. Ich finde die Kirchturmuhr gehört zum Landleben dazu. Sie gehört zu unserem Brauchtum“, ist die Meinung von Andreas Klormann.