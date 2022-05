von Eva Baumgartner

Nahezu 40 Jahre war Sabina Hierholzer die Anlaufstelle für Lesebegeisterte. Jahrzehntelang war sie in der Gemeindebücherei tätig, nun wurde sie vom Klettgauer Bürgermeister Ozan Topcuogullari und ihren beiden Kolleginnen, Karin Zimmermann und Elvira Burghardt, in den Ruhestand verabschiedet.

Seit 1983 half sie in der Gemeindebücherei, damals noch mit Gretli Netzhammer in einem Klassenzimmer der Erzinger Grundschule, auf ehrenamtlicher Basis. Mit dem Umbau des einstigen Erzinger Farrenstalls zum Vereinshaus mit der großen Bücherei im Erdgeschoss, im Jahr 1997, führte sie gemeinsam mit Doris Weber die Bücherei, und machte sie zudem, was sie heute ist.

Bürgermeister Topcuogullari zeigte in seiner Laudatio die enorme Entwicklung der Gemeindebücherei anhand der Ausleihzahlen auf, demnach betrugen sie 1989 noch 1400 Ausleihen im Jahr, vier Jahre später waren es bereits 15.000.

„Unsere Gemeindebücherei trägt ihre Handschrift, dank Ihnen genießt sie einen ausgezeichneten Ruf.“ Da sei nur möglich gewesen, dank des großen Engagements und der unzähligen Stunden, die Sabina Hierholzer weit über ihre Stundenzahl als geringfügig Beschäftigte geleistet habe.