von Eva Baumgartner

Viel Geld muss die Gemeinde Klettgau im kommenden Jahr ausgeben. Der Klettgauer Rechnungsamtsleiter Andreas Merk hat sein umfangreiches Zahlenwerk dem Gemeinderat zur Beratung vorgelegt und erhielt grünes Licht für zukunftsweisende Investitionen. Diese strapazieren zwar die Gemeindekasse, aber sind unumgänglich für die Infrastruktur und werden sich langfristig bezahlt machen. Dazu erklärte Bürgermeister Ozan Topcuogullari: „Wir haben uns für das Jahr 2022 wieder viel vorgenommen. Eine der größten und wichtigsten Maßnahmen ist der Ausbau des Glasfasernetzes in den Ortsteilen, wir investieren erneut in die Zukunft zum Wohle der Gemeinde Klettgau.“

Die Eckdaten Der Haushalt der Gemeinde Klettgau 2022 wird mit einem Defizit von rund 3,38 Millionen Euro abschließen. Die Erträge werden mit knapp 20 Millionen kalkuliert, die Aufwendungen werden voraussichtlich 23,6 Millionen Euro betragen. Im kommenden Jahr startet der Breitbandausbau, weitere große Investitionen sind die Fertigstellung des Neubaus der Realschule, der Baubeginn der Geißlinger Gemeindehalle, aber auch in den Hochwasserschutz wird viel Geld investiert, ebenso für den Grunderwerb und die Erschließung von Baugebieten, so beispielsweise in das Baugebiet „Gatteräcker“ am westlichen Ortsausgang Grießens in Richtung Bahnhof. Zum Jahresende wird mit einem Schuldenstand von 2,29 Millionen Euro gerechnet.

Für das Jahr 2022 rechnet Andreas Merk mit einem Defizit im Ergebnishaushalt von rund 3,84 Millionen Euro, dabei ist von Erträgen Höhe von 19,4 Millionen Euro auszugehen, denen Aufwendungen in Höhe von 23,64 Millionen Euro entgegenstehen. Die größten Einzelposten bei den Erträgen sind der Anteil an der Einkommensteuer mit 5,1 Millionen Euro, die Schlüsselzuweisungen des Landes (1,92 Millionen Euro und die Gewerbesteuer (4,4 Millionen Euro). Bei den Aufwendungen schlagen unter anderem die Kreisumlage mit 3,91 Millionen Euro und die Finanzausgleichsumlage an das Land mit 3,07 Millionen Euro zu Buche.

Der Haushalt 2022 der Gemeinde Klettgau ist geprägt von großen Investitionen. Bürgermeister Ozan Topcuogullari (links) und Rechnungsamtsleiter Andreas Merk stellten die Zahlen vor. | Bild: Eva Baumgartner

Als größere Instandhaltungsarbeiten im Ergebnishaushalt sind geplant: 590.000 Euro für neue Fenster am alten Realschulgebäude, für die Ausstattung des neuen Realschulgebäudes 510.000 Euro, neues Mobiliar für die Hallen in Erzingen, Grießen und Weisweil 136.000 Euro sowie Beckensanierungen und Revisionen in der Kläranlage 128.000 Euro. 70.000 Euro sind veranschlagt für ökologische Maßnahmen am Talbach, 120.000 Euro für Kanaluntersuchungen in Rechberg und Weisweil sowie 60.000 Euro für Straßensanierungen. Außerdem ist eine Defizitübernahme für das Altenwohnstift von 310.000 Euro notwendig.

Vereinszuschüsse

Im Zuge der Haushaltsberatung bewilligte der Gemeinderat mehrere Vereinszuschüsse. Der Tennisclub Erzingen erhält 4167 Euro für die Sanierung der Platzeinfassung und 330 Euro für die Erneuerung der Eingangstür zum Vereinsheim. Die Siedlergemeinschaft bekommt für einen Garagenneubau einen Gemeindezuschuss von 2500 Euro. Beim FC Geißlingen unterstützt die Gemeinde die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED mit 1502 Euro.

Baumaßnahmen und Beschaffungen

Für Investitionen wie Baumaßnahmen und Beschaffungen wurden Mittel in Höhe von 15,85 Millionen Euro bewilligt. Die größten Einzelmaßnahmen sind: die Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Realschule mit 2,8 Millionen Euro und der Ausbau des Glasfasernetzes in den Ortsteilen mit sechs Millionen Euro. Für Grunderwerb sowie Anschluss- und Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Bauplätze werden 2,7 Millionen Euro veranschlagt. Für den Start der neuen Halle in Geißlingen sind 500.000 Euro vorgesehen, 750.000 Euro für deren Versorgungsleitung und Straßenanschluss, um nur einige Posten zu nennen.

Die Finanzierung

Die Finanzierung der Investitionen wird zum größten Teil aus Eigenmitteln der Gemeinde bestritten. Für 2022 rechnet Rechnungsamtsleiter Merk mit rund fünf Millionen Euro an Zuschüssen, mit zwei Millionen Euro an Anschluss- und Erschließungsbeiträgen sowie 2,5 Millionen Euro aus Bauplatzverkäufen. Vorgesehen ist zudem die Aufnahme eines Kredits in Höhe von einer Million Euro, sodass sich am Ende des Jahres der Schuldenstand auf 2,29 Millionen Euro beläuft.