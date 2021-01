von Ingrid Ploss

„Die Corona-Pandemie hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt. Die letzten Monate waren geprägt von der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung und der Neuorganisation des öffentlichen Lebens unter den sich mehrfach ändernden Bedingungen der Corona-VO und zahlreicher Anfragen aus der Bürgerschaft“, erklärte Bürgermeisterin Marion Frei zum Auftakt der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Sie dankte den Mitarbeitern der Gemeinde für das große Engagement unter den schwierigen Bedingungen.

„Durch die Corona-Pandemie hat sich die Finanzsituation der Gemeinden dramatisch verändert. Auf der Einnahmenseite werden aufgrund der Steuerschätzung deutlich weniger Einnahmen erwartet. Auch die Schlüsselzuweisungen sinken“, stellte Rechnungsamtsleiter Markus Helm klar. Diese Ausfälle bedeuten für die Haushaltsplanung der Gemeinde Dettighofen eine große Herausforderung.

Denn auch die Aussetzung von Kindergartengebühren und andere fehlende Gebühreneinnahmen (unter anderem durch die Vermietung der Gemeindehalle) wirken sich negativ auf die Finanzsituation der Gemeinde aus. Auch zusätzliche Ausgaben für die Einhaltung der Hygienevorschriften sowie Mehrbelastungen durch Tarifabschlüsse, durch angeordnete Quarantäne oder Freistellungen von Mitarbeitern gelte es, zu stemmen.

Die Eckdaten

Die in den Orientierungsdaten für die Gemeinde Dettighofen ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Novembersteuerschätzungen 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs infolge der Corona-Pandemie stattfand.

Als weiteres Beispiel für die schwierige Prognose verwies Markus Helm auf den Forstbetrieb. „Nach vorläufiger Auskunft des Försters wird im Jahr 2021 mit einem Verlust von rund 2000 Euro gerechnet. Genauere Informationen zu Hiebsatz und Preisen waren nicht möglich“, berichtete Helm.

Kredit und Gebührenerhöhung

Helm erläuterte zentrale Punkte des Gemeindehaushalts 2021. Er sieht Einnahmen in Höhe von 2,93 Millionen Euro sowie Ausgaben in Höhe von 3,02 Millionen Euro vor. Geplant sind Investitionen in Höhe von 1,44 Millionen Euro. Im Nachtragshaushalt 2020 wurde eine Kreditaufnahme von 560.000 Euro vorgesehen. „In welcher Höhe dieser Kreditrahmen ausgeschöpft wird, wird sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 zeigen. Durch Grundstückserlöse können sich hier noch wesentliche Veränderungen ergeben“, betonte Rechnungsamtsleiter Markus Helm.

Bürgermeisterin Marion Frei sagte: „Die Gemeinde profitiert von der gesparten Substanz.“ Sie sei froh, dass in den vergangenen Jahren mit Bedacht gewirtschaftet wurde. Die Haushaltslage werde sich vermutlich in den nächsten Jahren noch zuspitzen. „Die Gemeinde muss daher weiterhin konsequent eine sparsame Haushaltsführung anstreben und auch über Erhöhungen im Bereich der Gebühren nachdenken.“