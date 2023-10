Der jüngste Informationsabend über die bedenkliche Unterbesetzung der Freiwilligen Feuerwehr Dettighofen hat zu einem guten und sachlichen Meinungsaustausch der fast vollzähligen Wehr und rund fünfzig interessierten Mitbürger geführt.

Die Wehr erfüllt nur die Hälfte des Solls

Nach der Begrüßung durch Bürgermeisterin und Feuerkameradin Marion Frei in der von lebensgroßen Puppenfiguren mit Helmen in PSA-Ausrüstung und etlichen Bannern dekorierten Gemeindehalle zeigte Feuerwehrkommandant Felix Waßmer das Manko in einer drastischen Soll-Ist-Präsentation auf, in der bei einem Soll von 43 Personen nur 22 aktiv derzeit einsatzbereite Leute in der Wehr ihren Dienst leisten.

Auch die Tagesbereitschaft ist schwer herzustellen

Dazu kommt, dass tagsüber nur durchschnittlich sieben Feuerwehrleute in der Gemeinde anwesend sind, da die meisten in der benachbarten Schweiz als Grenzgänger arbeiten. Ein Abteilungsleiter, ein Fahrer, vier PSA-Leute und ein Soldat befinden sich an Werktagen vor Ort, der große Rest ist auswärtig an der Arbeit. Auch die angrenzenden Wehren wie Jestetten, Lottstetten und Klettgau haben zunehmend Probleme mit der Tagesbereitschaft, – die Mannschaften vollzählig mit Personal auszustatten, geschweige Nachbarn auszuhelfen. Dazu kommen die weiteren Anfahrtswege und die fehlenden Ortskenntnisse.

Felix Waßmer zeigte die Wichtigkeit einer guten Ausbildung bei den vielfältigen Einsatzgebieten der Feuerwehr (Grundausbildung, Atemschutz, Maschinist und Truppführer) und den zeitlichen Aufwand dazu auf.

Der letzte Ausweg: Eine Zwangsverpflichtung

Die Aufgaben der Gemeinde umfasste Bürgermeisterstellvertreter Markus Glattfelder, der eingehend die Möglichkeiten ansprach und auch eine rechtlich mögliche Zwangsverpflichtung und eine visionäre Berufswehr (Kosten eine Millionen Euro) aufzeigte.

Glattfelder bekräftigte, dass fast alle Gemeinden Probleme mit der Rekrutierung freiwilliger Feuerwehrleute haben und es nur gemeinsam möglich sei, Abhilfe zu schaffen.

Berichte aus dem Einsatzleben der Feuerwehr

Aus dem Einsatzleben der FFW mit guter maschineller Ausstattung berichteten die Wehrleute, Kassierer Wolfgang Lutz und Jugendwart David Schmid. Durch die praxisnahe Sensibilisierung während der Vorträge und wirklich gut nachvollziehbaren und vielfältigen Erlebnisberichten der Wehrleute wurde auch bei Rückfragen deutlich, dass die Personalsorge der FFW nur durch gemeinsames Engagement gemeistert werden kann.

Die Bürger nutzen die Gelegenheit für Fragen

Das Angebot für Fragen, Auskünfte und Hintergründe an die Verantwortlichen der FFW und Gemeindeverwaltung wurde sehr rege angenommen. Es wurde vorgetragen und erläutert, dass auf vielfältige Weise Mitwirkung gebraucht wird und es so möglich ist, dass Job, Familie, Vereine und Freizeit noch vereinbar sind. Auch auf die Notwendigkeit und Vorzüge von der FFW vor Ort, mit der örtlichen Vertrautheit, den kurzen Wegen und hierdurch gegebenenfalls entscheidenden schnelleren Eintreffen an Einsatzorten.

Kommandant und Proben Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Dettighofen ist Felix Waßmer (Kontakt: Berwanger Straße 5, E-Mail: kommandant@feuerwehr-dettighofen.de). Die Abteilung trifft sich mittwochs, 19.30 Uhr, am Gerätehaus in Dettighofen zur Probe zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Verkehrsunfällen, Wasserversorgung oder Bränden.

Die Vorträge fallen wohl auf fruchtbaren Boden

So wurde von Einsätzen berichtet, die nicht so gelungen waren und Hintergründe erläutert, aber auch Schilderungen von Einsätzen, die man positiv als gelungen bezeichnen konnte, wurden nachvollziehbar geschildert. Es wurde in den Gesprächsbeiträgen und Erörterungen zwischen den Anwesenden auch das Verständnis füreinander deutlich. Auch der Dank an die Wehrleute kam nicht zu kurz. Seit Jahren leisten sie trotz geringer Mannschaftsstärke einen kostbaren und vielfältigen Dienst für die Gemeinde und für die Mitmenschen. Erfreuliches Fazit des Abends ist die Zusage einiger Teilnehmer der Versammlung zu einer Schnupperprobe.