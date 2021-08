von Albert Moser

Das Projekt Dorfladen in der knapp 1200 Einwohner zählenden Gemeinde Dettighofen ist kurz vor dem Ziel. Mit der ersten Hauptversammlung vor Publikum haben die Dorfladen-Genossen einen weiteren Schritt Richtung Eröffnung des Markts vollzogen.

Die Eröffnung Freitag, 17. September, 18 Uhr Feier für geladene Gäste Samstag, 18. September, ab 7.30 Uhr Sektempfang mit Durchschneiden des Bandes durch Bürgermeisterin Marion Frei, Stände der Lieferanten, Verkauf/Hausmesse, Bistro mit Kaffee und Kuchen, Unterhaltung durch die Schwarzbachmusik und einen Dämmerschoppen des Musikvereins Dettighofen, Zeltbetrieb, Festbetrieb und Kinderprogramm. Weitere Infos: www.dorfladen-dettighofen.de

Aufsichtsratsvorsitzender Konrad Leber begrüßte sichtlich erfreut etliche Genossen in der Gemeindehalle. Vorstandssprecher Markus Glattfelder zog Bilanz über das erste Jahr. Die Gründungsversammlung am 23. Juli 2020, der erste Spatenstich, Erdarbeiten, Holzbau, Photovoltaikanlage und vieles mehr zeigte er in einer Präsentation. Für das Einhalten des Zeitplans in diesen schwierigen Zeiten mit Lieferengpässen, Corona-Krise und Preiserhöhungen auf dem Bau ging ein Lob an das Planungsbüro Bachmann und an alle beteiligten Handwerksbetriebe.

Finanzchef Bernd Frei bei seinem Bericht (von links) mit dem Aufsichtsrat Konrad Leber, Dominik Hehn, Michael Lampert, Jens Thäter und dem Vorstand Markus Glattfelder, Rainer Bentele und Jasmin Bachmann. Es fehlt Stefanie Mattick. | Bild: Albert Moser

Stolz zeigte sich Glattfelder auch über die installierte und bezahlte Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 30 Kilowatt/Peak und einem Gesamtpreis von 25.000 Euro, die bei dem Projekt energetisch und wirtschaftlich von enormem Vorteil sei. Die Mitgliederentwicklung habe 381 Personen mit 692 Anteilen gebracht, was ein Gesamtvolumen von 138.400 Euro ergebe. Darunter seien Menschen aus Japan, Namibia, Brasilien und den USA, die aus Solidarität zur Gemeinde Dettighofen Anteile erworben hätten.

Jasmin Bachmann, im Vorstand zuständig für Personal, gab einen Überblick über die Mitarbeiter des Dorfladens mit Bistro. Marktleiterin wird Manuela Günther-Schaaf, ihre Stellvertreterin Ulrike Franke. Dazu kommen Angelika Hauser, Annette Mülhaupt, Luitgard Boller, Nadja Deis und Silke Schaub als Teilzeit-Mitarbeiterinnen. Ehrenamtliche Helferinnen sind Anna Zangger, Pia Albrecht, Rita Krügle, Roswitha Indlekofer, Christine Dettenbach, Sabine Glattfelder, Sandra Krügle, Anni Hartmann und Elma Hadzi.

Rainer Bentele stellte die 15 regionalen Lieferanten vor, die nach intensiven Gesprächen und Verhandlungen mit Verträgen in das Konzept eingebunden sind. Man könne circa 2500 Produkte im Markt und einen Paketshop sowie die Möglichkeit einer Geldauszahlung anbieten.

Bürgermeisterin Marion Frei hielt einen Rückblick, indem sie die zugesagten Fördermittel von 200.000 Euro als nicht unerheblichen Anteil am Bauwerk bezeichnete. Frei dankte allen Gremiums-Mitgliedern für ihre intensive und unentgeltliche Arbeit.

Konrad Leber dankte den Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz, der immer auf kollegialer Basis und in einem angenehmen Miteinander ablaufe. In die Anerkennung schloss er auch die Arbeit der urlaubsbedingt abwesenden Stefanie Mattick und der Interessengemeinschaft Dorfladen Dettighofen mit ein, die federführend in der Vorarbeit gewesen sei.

Vorstandssprecher Markus Glattfelder rief die Anwesenden zur Mithilfe beim Einbau der Regale und beim Eröffnungsfest auf. Fährt man von Grießen kommend in das Dorf, begrüßt jetzt ein Flachbaugebäude mit hellgrünen Akzenten den Besucher in Dettighofen. Eine separat eingerichtete Fahrspur für Kurzparker lädt zum Besuch des Ladens oder des Bistros für eine Zwischenmahlzeit ein.

Hinter und neben dem Laden befinden sich die Parkplätze. Zum Entladen der Lieferfahrzeuge gibt es eine Rampe, wo für die Zukunft eine Kartonpresse geplant ist, die den Verpackungsabfall praktisch bündelt und zur ökologischen Wiederverwertung parat macht. Dieser Posten wurde zunächst zurückgestellt.

Nach der Installation des Lichts und der sanitären Anlagen sowie dem Auftragen des Betonbodens wurden die weiteren Ausbauten fertiggestellt. Die Fenster sind alle eingebaut, ebenso die Glasfronten und auch die Beleuchtungen sind betriebsbereit. Nur die inneren Türen fehlen noch. Die Landschafts-und Parkplatz-Arbeiten laufen und sollten bis Mitte September fertig sein. Die Terrasse lädt bald zum Verweilen ein.