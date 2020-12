von Eva Baumgartner

Ohne sie wäre vieles nicht möglich, wenn sie nicht ihre Zeit und Arbeit investieren würden, ohne dafür Geld zu verlangen. Gemeint sind die Menschen, die in allen Bereichen des Lebens – sei es im weltlichen oder kirchlichen Bereich – ehrenamtlich tätig sind. Ihnen zu Ehren findet am 5. Dezember der Internationale Tag des Ehrenamtes statt.

Allein in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen sind es an die 400 Frauen und Männer, die meist hinter den Kulissen wertvolle Dienste leisten, die für die Kirche unverzichtbar sind. Für sie alle ist die Ehrenamtskoordinatorin Ramona Mick Anlaufstelle und Ansprechpartnerin für ihre Fragen, ihre Anliegen und Ideen in Zusammenhang mit ihrem Ehrenamt. „Ohne das Ehrenamt geht nichts“, macht Ramona Mick deutlich und legt dabei großen Wert auf eine Dankeskultur, die die Arbeit, die Leistung der ehrenamtlichen Helfer wertschätzt.

Zur Person Ramona Mick ist die Ehrenamtskoordinatorin der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen. Die 41-jährige, ehemalige Erzieherin, ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Sie lebt mit ihrer Familie in Rechberg. Ramona Mick ist immer donnerstags im Büro telefonisch unter 07742/850 56 75 oder per E-Mail (ramona.mick@kath-sekw.de) zu erreichen.

Seit dem Frühjahr dieses Jahres hat sie die Halbtagesstelle inne, coronabedingt kein leichter Start. Derzeit ist sie damit befasst, beispielsweise Arbeitshilfen und Arbeitsmaterial für neue ehrenamtlich tätige Mitglieder der hiesigen Pfarrgemeinden zusammen zu stellen, um ihnen den Einstieg zu erleichtern, online die Durchführung des traditionellen Krippenspieles zu organisieren sowie auch über die Öffentlichkeitsarbeit eine Transparenz des Ehrenamtes zu schaffen.

„Meine Hauptarbeit besteht darin, die Zusammenarbeit der Ehrenamtlichen zu koordinieren“, so beschreibt die 41-jährige Rechbergerin den großen Rahmen ihrer Aufgabe, „eine Vernetzung zu ermöglichen und die vorhandenen Möglichkeiten auszuschöpfen.“ Ein großes und langfristiges Ziel sei die Umsetzung der Bedürfnisse vor Ort. Dazu brauche es vor allem eine wertschätzende Dankeskultur und eine breite Öffentlichkeitsarbeit, sei es über das Pfarrblatt, die Internetseite der Seelsorgeeinheit und die Presse, die auf die Arbeit der hiesigen Ehrenamtlichen aufmerksam macht und sie vorstellt. Zudem plant sie eine „Ehrenamtslandkarte“ für die Pfarrgemeinden bis hin zur einer Ehrenamtsbörse zur Gewinnung neuer Ehrenamtlicher.

Internationaler Tag des Ehrenamts Am 5. Dezember 2020 findet der Internationale Tag des Ehrenamtes statt. Das Ziel des Gedenk- und Aktionstages ist die Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements. Der Tag wurde 1985 von den Vereinten Nationen beschlossen und fand 1986 erstmals international statt. Er ersetzte damit den zuvor in Deutschland am 2. Dezember begangenen Tag des Ehrenamts.

Bereits im Pfarrblatt des Monats November ist die neue Handschrift der Ehrenamtskoordinatorin zu erkennen: die Ehrung der beiden Leiterinnen des hiesigen katholischen Bildungswerkes, Petra Szilagyi und Sylvia Geiger-Amann, die seit zehn Jahren für die Erwachsenenbildung in der Seelsorgeeinheit unterwegs sind mit zahlreichen Vorträgen unter unterschiedlichsten Aspekten„ Kunstausstellungen, Tagesausflüge bis hin zur Herausgabe des Buches „Im Spiegel der Zeit“ von Hubert Roth, in dem die Historie der Erzinger Pfarrkirche mit Text und Bildern anschaulich festgehalten wird. Des Weiteren wird in einem ausführlichen Interview auf der Internetseite der SEKW die ehrenamtliche Arbeit der beiden umtriebigen Erzingerinnen, die seit Jahrzehnten in der Pfarrgemeinde tätig sind, vorgestellt und über ihre Wünsche und Pläne berichtet.

Sylvia Geiger-Amann und Petra Szilagyi (von links) wurden für ihre zehnjährige Leitung des katholischen Bildungswerkes in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen geehrt. Bilder: Ramona Mick | Bild: Ramona Mick

Der nächste Termin des Bildungswerkes ist die Ausstellung der Künstlerin Ingrid Veit in der Erzinger Pfarrkirche am Sonntagnachmittag, 6. Dezember, mit dem Thema: „Innehalten – von der Nacht zum Licht – Bäume als Symbol für neues Leben“. Die Ausstellung ist bis zum 6. Januar 2021 zu sehen.