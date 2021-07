von Eva Baumgartner

Da Hinschauen und helfen, wo andere wegschauen, das tun die Helfer beziehungsweise die aktiven Mitglieder des Fördervereines Idee Klettgau. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist die Nachbarschaftshilfe, die rege in Anspruch genommen und von den Klienten hoch geschätzt wird. Die jüngste Hauptversammlung legte Rechenschaft über zwei Jahre ab, wobei der Verein pandemiebedingt im Jahr 2020 mit besonderen Schwierigkeiten und Hürden zu kämpfen hatte.

Der Verein Der Sitz des Fördervereines Idee Klettgau befindet sich in der Grießener Herrenstraße 1. Die Einsatzleiterin ist Astrid Eschbach. Derzeit werden 125 Fördermitglieder gezählt, sie unterstützen mit ihrem Jahresbeitrag von 25 Euro die Vereinsarbeit. 41 Helfer betreuen und begleiten 60 Klienten. Die neue Vorsitzende ist Rosie Hartmann. Weitere Infos im Internet: www.idee-klettgau.clubdesk.com

Der Verein bewegte sich 2019 noch in ruhigen Fahrwassern, die Angebote für hilfsbedürftige und kranke Menschen wie beispielsweise Begleit- und Fahrdienste und Besuche liefen noch in gewohntem Rahmen ab, die Babysitterbörse, der monatliche Mittagstisch und die Nachhilfe für Schüler waren noch möglich und es herrschte noch große Freude über den Umzug in die Grießener Dorfmitte in die Herrenstraße 1 mit den Büroräumen. Dann stellte der Lockdown 2020 die Vereinsarbeit völlig auf den Kopf.

Die Berichte von Schriftführerin Elke Duffner-Kailer und stellvertretenden Vorsitzenden Rosie Hartmann machten deutlich, dass die Angebote durch die Corona-Auflagen teilweise gestrichen werden mussten und die Nachbarschaftshilfe auf neue Beine gestellt werden musste – verbunden mit einem enormen bürokratischen Aufwand. So mussten die EDV-Technik umgestellt, Hygienekonzepte entwickelt, der Einkaufsservice umgestellt sowie auf telefonische Betreuung gesetzt werden.

Dauer der Einsätze kürzer

„Hilfesuchende Klienten hatten einen erhöhten Informations- und Gesprächsbedarf, damit verbunden ist ein weit höherer administrativer Aufwand für die Einsatzleitung“, so Rosie Hartmann. Trotzdem sei die Zahl der Einsätze in etwa gleichbleibend, lediglich deren Dauer habe sich verkürzt. Neuland betrat man mit der Impfaktion. Astrid Kern organisierte für Klienten Termine im Kreisimpfzentrum und auch teilweise den Transport dorthin.

Die Schwerpunkte

Nach wie vor waren sowohl Fahrdienste zum Arzt, zum Einkauf und Hilfestellung im Haushalt als auch die Begleitung Demenzkranker und deren Angehöriger der Arbeitsschwerpunkt. 2020 waren die ehrenamtlichen Helfer insgesamt 2411 Stunden im Einsatz, unterwegs hauptsächlich in Klettgau, aber auch in Dettighofen, Wutöschingen und in Lauchringen bis hin nach Jestetten.

Die Vereinskasse schrieb in beiden Jahren schwarze Zahlen, aber, das machte Kassiererin Gabi Gäng-Schmid deutlich: „Wir sind auf Spenden und auf Fördermitglieder angewiesen.“ Finanziell spülte die Crowdfunding-Aktion mit der Volksbank eine beträchtliche Summe in die Kasse. Unter der Leitung von Wolfgang Kailer wurde Rosie Hartmann zur neuen Vorsitzenden gewählt, sie tritt die Nachfolge von Gerhard Zühlke an, der Stellvertreter wird.

Pläne

„Wir hoffen nun, dass wir jetzt wieder in ruhiges Fahrwasser kommen, auch dass wir die Nachbarschaftshilfe festigen und unsere Angebote wie Babysitterkurse und Nachhilfe wieder aufnehmen können“, so Hartmann. Dringlich sei auch, neue Fördermitglieder zu gewinnen und bekannter zu werden. Der beliebte monatliche Mittagstisch im Grießener Gasthaus „Kranz“ wird am 30. Juli wieder stattfinden.