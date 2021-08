von Vanessa Amann

Auf die Gründung der FBG Hochrhein im Jahr 2018 sind „zwei ereignisreiche Jahre im Wald“ gefolgt, wie deren Vorsitzender Lothar Altenburger gleich zu Beginn der Hauptversammlung betonte. Durch große Mengen an Sturm- und Käferholz sanken die Preise für Rundholz während dieser Periode in den Keller, zulasten der Privatwaldbesitzer. Die derzeitige Situation am Markt lässt hingegen einen optimistischen Ausblick zu, erörterte Norbert Schwarz, Geschäftsführer der Waldgenossenschaft Südschwarzwald.

Die FBG Hochrhein Die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Hochrhein vertritt Privatwaldbesitzer von Waldshut bis Jestetten. Die 357 Mitglieder besitzen eine Holzbodenfläche von rund 1100 Hektar. Da die FBG Hochrhein PEFC-zertifiziert ist, sind ihre Mitglieder automatisch mitzertifiziert. Dies gilt bei vielen Sägewerken als Voraussetzung für die Holzabnahme. Sie ist Mitglied der Waldgenossenschaft Südschwarzwald, die das Holz aus Kommunal- und Privatwald an Kunden verkauft.

Wie stark Extremwettersituationen und der daraus resultierende Borkenkäferbefall auch die Privatwaldbesitzer am Hochrhein trifft, zeigt die stark ansteigende Mitgliederzahl der FBG Hochrhein. Lag diese im Jahr 2019 noch bei knapp unter 200 Personen, sind es nunmehr um die 350. „Die nötige Schadholzaufbereitung und die Aussicht auf die Bundeswaldprämie brachte uns im vergangenen Jahr viele neue Mitglieder“, informierte Altenburger.

Die Schäden

Auch die vorgelegten Zahlen aus 2019 und 2020 von Stefan Rehm, nun Geschäfts- und Schriftführer dieser FBG, verdeutlichen die Schäden. „Der durchschnittliche Einschlag liegt bei rund 5000 Festmetern. Mit 15.000 Festmetern im vergangenen Jahr lagen wir beim Dreifachen“, sagte er. Dieses Überangebot an Rundholz zog sich durch ganz Mitteleuropa und führte zu „ruinösen Preisen“, wie Rehm erklärte.

Sägereien an der Kapazitätsgrenze

Allein für die Waldgenossenschaft Südschwarzwald hieß es, 500.000 Festmeter unplanmäßigen Einschlag aus dem Landkreis Waldshut an den Mann zu bringen. Eine Mammutaufgabe, die der örtliche Markt nicht alleine stemmen konnte. „Sägereien bei uns können ihre Kapazitäten nicht von heute auf morgen hochfahren“, erklärt er den Anwesenden. Mit der Bahn oder dem Räderverkehr wurden neue Absatzmärkte gesucht und verstärkt in Österreich oder anderen Bundesländern gefunden. Die größten Abnehmer für das Holz der Privatwaldbesitzer am Hochrhein waren dennoch die Sägerei Rothmund in Klettgau-Bühl und die TTW Waldpflege GmbH, mit einem Sitz im Landkreis Ravensburg.

Derzeitige Situation

Wie eng verflochten regionale und internationale Märkte sind, verdeutlichte Norbert Schwarz in seinem Bericht. „Wir haben mehrmals wöchentlich Anfragen aus China bekommen, da den dortigen Sägereien Holz aus Australien und Russland fehlt“, erklärte Schwarz. Auch den derzeitigen Schnittholz-Mangel thematisierte er. Den Grund dafür sieht er in der Lenkung der Warenströme in die USA: „Jeder, der mit seinem Schnittholz Hafenzugang hatte, hat sich eine goldene Nase verdient“ – und genau dieses Holz fehle nun auf dem lokalen Markt.

Die Waldgenossenschaft Südschwarzwald vertreibe das Holz jedoch weiterhin an ihre regionalen Stammkunden, denn hier sei das Risiko geringer. „Der Wald soll sich für sie wieder lohnen“, betonte Geschäftsführer Norbert Schwarz. Mit einem Leitpreis für einen gesunden Fichtenstamm von 120 Euro kann dies für die örtlichen Waldbesitzer nun eintreffen. Dennoch sollen die Waldbesitzer ihr Hauptaugenmerk auf das frische Käferholz legen, denn auch dafür gebe es Abnehmer und immerhin 90 Euro.