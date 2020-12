von Ralf Göhrig

Gut 80 Personen haben Wind und Regen getrotzt und haben den alt-katholischen Weihnachtsgottesdienst an Heiligabend in Dettighofen zusammen mit Pfarrer Florian Bosch gefeiert. Der Schlesi-Brunnen war als Krippe geschmückt und strahlte als Stall von Bethlehem in die Dunkelheit der Nacht.

Bis zu 100 Personen erlaubt

Die drei christlichen Kirchengemeinden des Jestetter Zipfels ließen sich vom Coronavirus nicht ins Bockshorn jagen. Daher beschlossen die Verantwortlichen, die Weihnachtsgottesdienste unter allen Umständen stattfinden zu lassen. Dies geschah unter Einhaltung aller notwendigen Hygienemaßnahmen. Da die Gefahr, sich anzustecken, im Freien weit geringer ist als in geschlossenen Räumen, verlegte die alt-katholische Gemeinde den Weihnachtsgottesdienst ins Freie, wo sich bis zu 100 Personen versammeln dürfen.

Unterstützung

Die politische Gemeinde und Bürgermeisterin Marion Frei unterstützten dieses Ansinnen. Familie Tröscher, die den Brunnen in jedem Jahr schmückt, stellte ihren Hofplatz als Gottesdienstort zur Verfügung. Die Bauhofmitarbeiter sorgten für die Verkehrssicherheit und die Mitglieder des Kirchenvorstands überwachten die Einhaltung der Corona-Bestimmungen.

Musik

Für die musikalische Gestaltung des Weihnachtsgottesdienstes sorgte ein achtköpfiges Ensemble unter der Leitung von Bernhard Zimmermann. So erklangen bekannte und beliebte weihnachtliche Melodien, auch wenn nicht gemeinsam gesungen wurde.