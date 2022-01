von Eva Baumgartner

Der Verein Kulturacker hat einen neuen Vorstand. Mit Julian Minzer ist ein neuer dritter Vorsitzender, mit Nicole Netzhammer eine zweite Vorsitzende und mit Georg Minzer ein neuer Schriftführer gewählt. Wiedergewählt wurde im Dreier-Team der Vorstandsspitze Silvia Rutschmann.

In kleiner Runde fand die Mitgliederversammlung statt. Derzeit zählt der Verein 31 Einzel- und Familienmitglieder. Vereinszweck ist, eine lebendige Dorfkultur zu fördern und die bio-dynamische Landwirtschaft erlebbar zu machen, Gemeinschaft zu ermöglichen und individuelle Stärken zu entwickeln. Gelingen soll dies auch über Landschaftspflege, Umwelt- und Naturschutz, Volks-, Berufs- und Ausbildung.

Silvia Rutschmann berichtete, dass wegen der Corona-Pandemie im nun zu Ende gegangenen Vereinsjahr erneut nur wenige Aktionen stattfinden konnten. So waren lediglich ein Spaziergang in die Rechberger Weinreben und ein gemütlicher Hock möglich. Ihrem Bericht zufolge führte in mehreren Vorstandssitzungen die Zusammenarbeit mit dem von Klettgauer Bürgern initiierten Projekt „Alter Pfarrhof Erzingen“, das ein Konzept zum Erhalt, zur Umnutzung und Entwicklung des Pfarrscheune-Areals in Erzingen beinhaltet, zu reger Diskussion und viel Kopfzerbrechen.

Der Verein Kulturacker hätte die Initiatoren gerne mit seiner Vereinsstruktur, zum Beispiel bei der Verwaltung von Spendengeldern bis zur angestrebten Gründung einer Bürgergenossenschaft, unterstützt. Nach Rücksprache mit dem Finanzamt sei dies jedoch nicht möglich gewesen.

Erfreulich sei aber, dass dem Verein ein neuer Raum auf dem Hof Gasswies zur Verfügung stehe. In Absprache mit den Betriebsleitern des Bauernhofs können dort Kurse, Treffen und Versammlungen abgehalten werden.