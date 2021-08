Die Mitglieder des Musikvereins Grießen haben an der 157. Hauptversammlung des Vereins ihre Vorsitzenden in der Gemeindehalle neu gewählt. Gleichzeitig durften sie zwei Neuzugänge in den eigenen Reihen begrüßen: Annika Heinemann und Fabian Bernhard wurden jetzt fest in den Verein aufgenommen und werden das Saxofon- und Tenorhornregister in Zukunft weiter verstärken.

Trotz der Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr konnte Dirigentin Stefanie Hauser während ihres Berichts an der Hauptversammlung hervorheben, dass der Probenbesuch zwischen den Lockdowns gut gewesen sei. Und auch nach außen hin habe sich der Verein gut präsentiert.

So sei beispielsweise das kleine Dorfkonzert im Oktober 2020 bei den Bewohnern in Grießen gut angekommen. Nach dem vollständigen Jahresrückblick der Vorständin Julia Gäng wählten die Anwesenden Jürgen Spitznagel als Wahlleiter für die anstehende Entlastung und die Neuwahlen der Vorsitzenden des Musikvereins.

Julia Gäng bleibt Vorsitzende

Die Mitglieder wählten daraufhin Julia Gäng erneut als ihre Vorsitzende, Dominik Preiser als stellvertretenden Vorsitzenden, Stefanie Preiser als Schriftführerin, Julia Hauser als Kassiererin, Daniel Indlekofer als Jugendwart und Mario Hügel als stellvertretenden Dirigenten. Als Beisitzer wurden gewählt: Ines Danner, Pascal Singer, Markus Isele, Martina Ebi und Robert Hügel. Auch die Kassenprüfer Bernhard Banholzer und Manfred Weber wurden in ihrem Amt bestätigt.

Stefanie Preiser, Schriftführerin des Musikvereins Grießen, berichtete über die Veranstaltungen und Zusammenkünfte des von Corona geprägten Jahres 2020. Der folgende Kassenbericht des Kassierers Thomas Metzger gewährte den Anwesenden Mitgliedern einen Einblick in die finanzielle Lage des Musikvereins. Zum Schluss sprachen die Vorsitzenden über die zukünftigen Pläne während der Pandemie. Nach den folgenden Wortmeldungen und Gesprächen mit den anwesenden Mitgliedern beendete Julia Gäng die Hauptversammlung.