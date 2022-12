von Eva Baumgartner

Ein herausragendes Konzert ist in der Geißlinger Gemeindehalle zu erleben gewesen. Das Jugendorchester Klettgau und der Musikverein Geißlingen boten vor vollem Haus ein Programm, das die Zuhörer des Öfteren zu spontanem Beifall hinriss. Der Nachwuchs der Klettgauer Musikvereine unter der Leitung von Vera Huber eroberte zu Beginn die Herzen der Besucher. Mit „Music From Aladdin“, arrangiert von Johnnie Vinson, entführte das Orchester in die faszinierende Welt des Orients. Die Hits aus dem Disney-Filmklassiker wie „Arabian Nights“, „Friend Like Me“, „Prince Ali“ oder der Ballade „A Whole New World“ bezauberten das Publikum.

Das Jugendorchester Klettgau begeisterte auch mit Filmmusik. | Bild: Eva Baumgartner

Ohne die anderen Programmpunkte des Nachwuchses schmälern zu wollen, war der Glanzpunkt schlechthin „Palladio“, für Blasmusik arrangiert von Robert Longfield. Eine fesselnde Komposition, mit einem unerbittlichen Rhythmus, der jeden Zuhörer in seinen Bann zieht. Die Jugend erhielt dafür viel Applaus. Nach „Viva la Vida“ von Coldplay durften die Musiker nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Das Jugendorchester Klettgau unter der Leitung von Vera Huber eröffnete den Konzertabend in Geißlingen. | Bild: Eva Baumgartner

Mit dem großen Einzug der mehr als 50 Geißlinger Musiker herrschte dann Enge auf der Bühne. Unter der Leitung von Erich Stamm überzeugte das Orchester auf ganzer Linie. Wie gewohnt führte Katharina Reuther mit Humor durch das Programm. Der festliche Auftakt mit „Unity Fanfare“ war gut gewählt. Besonders eindrucksvoll war die Filmmusik „Spirit – Stallion Of The Cimarron“ von Hans Zimmer, deren Darbietung dem Orchester mit der abenteuerlichen, zu Herzen gehenden Geschichte des Mustang-Hengstes großen Beifall brachte.

Das Solo von Jonathan Grießer an der Klarinette löste große Begeisterung aus. | Bild: Eva Baumgartner

Der Glanzpunkt des Abends war „Follow Me“, komponiert von Christoph Walter, der dieses Werk 2015, im Jahr der Klarinette, im Auftrag des Schweizer Blasmusikverbands komponierte. Besonders bei diesem Beitrag zeigte sich die Qualität des Orchesters, in dessen Reihen sich hervorragende Solisten befinden. Jonathan Grießer an der Klarinette war der Star des Abends. Er zauberte an seinem Instrument im Wechsel melancholische und fröhlich-lebenslustige, an Klezmer Musik erinnernde Melodien hervor. Lange nicht enden wollender Applaus für den Solisten, aber auch für seine Orchesterkollegen, donnerte durch den Saal.

Der Verein Beim Musikverein Geißlingen musizieren mehr als 50 Mitglieder. Seit 2017 ist Erich Stamm musikalischer Leiter. Vorsitzender ist Florian Grießer. Die Musiker gestalten zahlreiche Auftritte in und außerhalb der Gemeinde und umrahmen viele weltliche und kirchliche Anlässe. Höhepunkt ist das Jahreskonzert am Vierten Advent, dem die fünfte Jahreszeit auf dem Fuße folgt. Ebenso ist das große Frühlingsfest vor dem Probelokal ein Höhepunkt.

In Gedanken noch ganz bei diesem wunderbaren Klarinettenzauber, rüttelte „Vikings – The Legend“ den Zuhörer aus seinen Träumen. Überaus beeindruckend setzte das Orchester die martialischen Wikinger in Szene: wie die Giganten des Nordens mit ihren Schiffen in See stechen, der Wind durch die Segel pfeift, das brutale Schlachtengetümmel bis hin zur Rückkehr nach einem großen Beutezug. Allerbestes Kopfkino war dabei geboten.

Die zweite Konzerthälfte lieferte den zahlreichen Zuhörern dann große Unterhaltungsmusik, in deren Verlauf erneut Solisten ihr Können zeigten. Darunter waren Theresa Schmid an der Piccoloflöte, Anna Hartmann an der Klarinette und Joshua Purchase an der Trompete mit „Latin Treasure“, „Best Of Red Hot Chilli Peppers“ und dem Medley „80er Kult(tour)“. Ohne Zugabe ließ das Publikum das Orchester nicht von der Bühne gehen. Das Konzertende besiegelte „Children Of Sanchez“, glanzvolle Soli an der Trompete (Michael Schmid) und am Saxophon (Vincent Grießer) lösten wiederum begeisterten Applaus aus. Nach diesem Jahreskonzert hat das Geißlinger Orchester sicherlich alle Konzertbesucher fasziniert zurückgelassen.