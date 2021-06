von Albert Moser

Die Verantwortlichen des Musikvereins Dettighofen sind schon seit einiger Zeit intensiv mit der Planung zum 150-jährigen Bestehen beschäftigt. Der Verein wurde am 27. Februar 1872 als zweitälteste kulturelle Organisation in der Gemeinde gegründet. Bereits im Jahr 1864 musizierten einige Dettighofer Musikbegeisterte zu Hochzeiten, Fasnacht, Chilbi, und zu kirchlichen Anlässen.

Es war in einer Zeit, die geprägt war von Nachwehen der Badischen Revolution von 1848 und dem Deutsch-Französischen Krieg 1870, als auch etliche Menschen aus dem Dorf wegen der wirtschaftlichen Not ihr Heil in der Auswanderung nach Amerika suchten. Da brauchte es eine Menge Pioniergeist, als engagierte Männer das kulturelle Leben im Dorf mit der Gründung des Musikvereins bereicherten.

In der Gegenwart besticht der Verein durch eine vorbildliche Jungmusiker Ausbildung und viele Aktivitäten wie Spiel unterm Weihnachtsbaum, Osterkonzerte, Sommerserenaden und Oktoberfeste, aber auch die Papiersammlungen, die fest eingebettet sind in den jährlichen Gemeindekalender. Momentan sind allerdings noch alle Proben und Auftritte wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Die Organisation

In einer Presseerklärung stellt der Vorstand des Musikvereins Dettighofen nun den Fortschritt der Planung und Organisation der Öffentlichkeit vor. Die beiden Vorsitzenden Simone Römersperger und Marcel Häring haben im Sommer 2020 ein OK (Organisationskomitee) gebildet mit Arbeitsgruppen für Programm, Festwirtschaft und Werbung. Drei Tage, von 26. bis 28. Mai 2022, soll das historische Datum gebührend gefeiert werden.

Das Programm

An Christi Himmelfahrt steht ein Oldtimer-und Traktorentreffen mit musikalischer Unterhaltung durch die Polkarebellen im Festzelt auf dem Programm. Der Freitagabend ist für die etwas jüngeren Semester mit einer SWR-1-Disco-Partynacht reserviert und am Samstag sind die Bezirksvereine des Blasmusikverbands Hochrhein Bezirk 3 nachmittags eingeladen das Jubiläum im Rahmen des Bezirksmusiktages mitzufeiern. Abends spielen dann die Bands Blosmaschii und Brasslufthamma zur Musikerparty auf.

Die Vorsitzende Simone Römersperger wendet sich auch optimistisch an die Bevölkerung: „Das Festzelt ist bestellt und das Programm steht. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit Euch das 150-jährige Jubiläum des Musikvereins Dettighofen feiern dürfen.“