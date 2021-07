von Albert Moser

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Musikverein Dettighofen in der Gemeindehalle standen Wahlen und die Ernennung von Sabrina Rosenfelder zum neuen Ehrenmitglied sowie die Aufnahme von vier jungen Musikern. Jugendleiterin Sandra Wildner-Fischer gab einen kurzen Überblick, da im Jahr 2020 nur zwei Monate geprobt werden konnte. Das Jugendorchester hat mit Nachwuchsproblemen zu ringen, da momentan mit Lina Baumgartner nur eine Spielerin vom MVD musiziert.

Die Leitung des musikalischen Nachwuchses hat Helena Hartmannsgruber und Elisabeth Altenburger von Edeltraud Leber und Elke Wipf übernommen. Positiv war die Ablegung des bronzenen Leistungsabzeichens von Kai Baumgartner. Sabine Beil schließt zum Schuljahresende den Unterricht mit Leonie Schaub und Amelie Weber ab. Zum Abschluss machen die beiden Straßenmusik in Freiburg. Blockflötenunterricht gibt es weiterhin für die Grundschule. Der Dirigent Bernhard Zimmermann appellierte an die Musiker, vermehrt auch wie bisher im Homeoffice zu üben, um die ausgefallene Probentätigkeit zu kompensieren. Er fand das Ziel der Durchführung des sommerlichen Dämmerschoppens am 29. Juli einen guten Schritt in die richtige Richtung.

Jubiläumsplanung Der Vorstand appellierte an die Mitglieder, die Herausforderung des 150-jährigen Bestehens des MVD im nächsten Jahr freudig anzunehmen und voll mitzuziehen. Definitiv abgesagt ist das Oktoberfest, da die Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie ein effektives Planen unmöglich gemacht hätten und das finanzielle Risiko zu erheblich gewesen wäre.

Bürgermeisterin Marion Frei übernahm den Part der Wahlen. Nicht mehr zur Wahl stellten sich die Protokollführerin Christine Leber und die Jugendleiterin Simone Wildner-Fischer, die seit acht und sechs Amtsjahren in der Vorstandschaft arbeiteten. Neu gewählt wurden als Protokollchefin Manuela Winter und als Nachwuchsleiterin Joshina Glattfelder.

Neugewählte und ihre Vorgänger (von links): Joshina Glattfelder, Simone Wildner-Fischer, Christine Leber und Manuela Winter. | Bild: Albert Moser

Beide Vorsitzende Simone Römersperger und Marcel Häring sowie Schriftführerin Nicole Markhardt, Kassierer Gerd Schaub, Materialwart Rico Rutschmann, Notenwart Alex Häring und die Beisitzer Paul Thomas, Horst Bernhard, Lioba Bernhard und Vanessa Rutschmann wurden in ihren Ämtern einstimmig bestätigt. Gleich vier Nachwuchskräfte konnten dieses Jahr aufgenommen werden. Die Vorsitzende hieß die vier Jungmusiker Kai Baumgartner (Tenorhorn), Melina Oberdick (Flügelhorn), Theo Schaub (Trompete) und Johanna Will (Alt-Saxophon) in den Reihen der Aktiven herzlich willkommen.