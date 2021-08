von sk

Weil die Hauptversammlung 2020 ausgefallen ist, eröffnete die Vorsitzende Petra Szilagyi nun die Versammlung des Kirchenchors St. Georg Klettgau für die Jahre 2019 und 2020. Sie begrüßte erstmals die beiden Pfarrer der Seelsorgeeinheit Veit Rutkowski und Frank Malzacher als Präses. Dies schreit der Kirchenchor in einer Pressemitteilung.

Die Finanzen

Dem Bericht von Kassierer Walter Vogelbacher war zu entnehmen, dass in der Kasse ein kleiner Überschuss zu verzeichnen ist. Die Aktivitäten und Ereignisse der vergangenen beiden Jahre trug Schriftführerin Edeltraud Schiessel vor. Sie machte die Einschnitte deutlich, die die Pandemie mit sich brachte.

Mitglieder und Proben

Die von der Vorsitzenden vorgetragene Statistik zum Mitgliederstand zeigt, dass der Chor derzeit noch 16 aktive Sänger hat. In der Probenstatistik hat Elisabeth Scheyer festgehalten, dass die 39 Proben im Jahr 2019 zu 75 Prozent besucht wurden, die zehn möglichen Proben 2020 zu 80 Prozent. Die besten Probenbesucher im Jahr 2019 waren Edeltraud Schiessel, Walter Vogelbacher und Erika Müller. Im Jahr 2020 waren es Renate Georgi, Erika Müller, Elisabeth Scheyer und Edeltraud Schiessel. Sie erhielten ein Geschenk, ebenso Chorleiter Andreas Konrad.

Ehrungen

Weiter ging es mit Ehrungen. Zahlreichen Chormitgliedern wurde für zehn- bis 55-jährige Treue zum Kirchenchor ein Geschenk überreicht. Besonders hervorgehoben wurde Irmgard Bächle, die seit 65 Jahren im Kirchenchor sang und nun aus den Reihen der Aktiven verabschiedet wurde. Walter Vogelbacher erhielt einen Präsentkorb, da er seit 50 Jahren das Amt des Kassenwarts zuverlässig und exakt ausübt.

Wahlen

Nur eine kleine Änderung gab es bei den Wahlen. Der Wahlleiter, Präses Frank Malzacher, hatte eine leichte Aufgabe. So wurde Petra Szilagyi als Vorsitzende bestätigt, ebenso Edeltraud Schiessel als Schriftführerin und Stellvertreterin, Walter Vogelbacher als Kassierer, Elisabeth Scheyer als Beisitzerin, Probenstatistik und Notenwartin (zuvor zweite Stellvertreterin) sowie Peter Indlekofer als Beisitzer.

Dank

Präses Veit Rutkowski sagte in seinen Dankesworten an den Chor, dass Lieder die Seele berührten und der Glaube an die Macht der Musik bewahrt werden solle. Chorleiter Andreas Konrad gab der Freude Ausdruck, dass man einmal wieder die ganzen Gesichter live sehen könne. Er dankte allen, die sich während der Corona-Krise in der Schola zur Verfügung gestellt, die durchgehalten und guten Willen gezeigt haben. Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgten, schloss die Vorsitzende mit dem Dank an alle die harmonisch verlaufene Versammlung, schreibt der Kirchenchor abschließend.