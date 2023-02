Der Förderverein Idee kann für seine Nachbarschaftshilfe immer Unterstützung gebrauchen. Deshalb war die Freude über die Spende von 3500 Euro besonders groß. Der Betrag kam durch die Bewirtung auf dem Geißlinger Tannenhof beim Weihnachtsbaumverkauf zustande. Luzia und Bernd Grießer haben den Betrag aufgerundet. Wie in den Jahren zuvor – ausgenommen während der beiden Pandemiejahre – bewirtet die Familie Grießer ihre Kunden gegen freiwillige Spenden mit Grillspezialitäten, Glühwein, Punsch, Kaffee und Kuchen. Allein an die 60 Kuchen gingen über die Theke, gebacken wurden sie von vielen Frauen aus der Bevölkerung, den Geißlinger Frauen, der Fasnachtsgruppe Alte Wiiber, dem Idee-Helferkreis und sogar Flüchtlingen aus der Ukraine.

Die Mitglieder und Helfer des Idee-Vereines standen selbst drei Tage lang im Einsatz, ebenso bewirteten die Alten Wiiber. „Die Aktion hat wunderbar funktioniert, es ergaben sich viele Gespräche, in denen wir unseren Verein vorstellen konnten“, berichtet die Vorsitzende Rosemarie Hartmann. Gerade durch diese Gespräche an derartigen Anlässen fänden sich immer wieder neue Helfer und Mitglieder. Derzeit zählt der Idee-Verein 170 Mitglieder, ihre Beiträge stellen die Basisfinanzierung dar.

An die 40 Einsätze pro Woche im Einzugsgebiet Klettgau, Dettighofen und Wutöschingen leisten die Helfer. Es sind Fahrten zum Einkaufen, zu Arzt und Apotheke oder von den Klienten gewünschte Besuche zum Vorlesen, Spazierengehen, für kleine Unterstützung im Haushalt und dergleichen für alte, kranke und auch einsame Menschen. Darüber hinaus organisiert der Verein die Babysitter-Börse sowie Prüfungsvorbereitung für Schüler und einmal im Monat gibt es den überaus beliebten Mittagstisch für Senioren. In naher Zukunft soll es noch ein Reparaturcafé geben, das in der Realschule eingerichtet werden soll. So gesehen sind die 3500 Euro für die vielfältige soziale Vereinsarbeit überaus gut investiert.