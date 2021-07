von Ingrid Ploss

Im September öffnet der Dorfladen in Dettighofen seine Türen. Am Wochenende 17. und 18. September erfolgen die Einweihungsfeier mit geladenen Gästen, darunter die Handwerker, da ein Richtfest nicht stattfinden konnte, sowie die symbolische Schlüsselübergabe und erste Öffnung des Dorfladens.

Bis dahin gibt es aber noch einiges zu klären sowie fertigzustellen. Eine Arbeitsgruppe der Genossenschaft wurde gebildet, um die Eröffnungsfeier zu planen und zu gestalten. Die Teilnehmerzahl sowie ein Budget müssen festgelegt werden. Eine Ausarbeitung wird demnächst der Gemeinde vorgelegt, denn finanziert wird dieser Festtag von der Gemeinde.

Auftragsvergaben und Planungen

Der Gemeinderat beschloss die Vergabe zur Herstellung der Haltespur am Dorfladen an die Firma Maier Bau aus Baltersweil zum Angebotspreis von netto rund 25.270 Euro. Die Vergabe für die Anschaffung von Kühlmöbeln wurde im Umlaufverfahren an die Firma Hitline (Usedmarket) zu einem Angebotspreis von netto 16.686 Euro beschlossen. Ergänzt wurde bei den Schlosserarbeiten ein Geländer für rund 700 Euro. Die Anschaffung eines Backofens steht noch an.

Der Vorstand der Genossenschaft erstellt momentan eine Liste noch zu beschaffender Positionen im Bereich Einrichtungsgegenstände und Kleinteile. Abschließend stellte Bürgermeisterin Marion Frei zufrieden fest: „Trotz der aktuellen Situation am Bau konnte die vor einem Jahr aufgestellte Kostenkalkulation fast in sämtlichen Bereichen eingehalten werden.“