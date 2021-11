von Eva Baumgartner

Ein gemeinsamer Wärmeplan mit den Gemeinden Küssaberg und Hohentengen ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Klettgau ein Thema gewesen. Dazu informierte Markus Nägele von Energiedienst in Rheinfelden, ein Energieversorger, der vornehmlich im Dreiländereck Kunden mit Strom und Wärme versorgt. Nach wie vor werden Wohngebäude demnach zumeist mit fossilen Brennstoffen beheizt. Bundesweit heizen 75 Prozent der Haushalte mit Erdöl oder Erdgas, erklärte Markus Nägele.

Das Projekt Bis zum Jahr 2045 sollen alle Gebäude im Land Baden-Württemberg mit klimaneutraler Wärme versorgt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten in Klettgau, bei aktuell rund 2100 Wohngebäuden, jedes Jahr 60 bis 90 Häuser auf regenerative Wärmequellen umstellen. Das Erstellen eines kommunalen Wärmeplans, ein strategischer Fahrplan, wird vom Land gefördert. Höhere Zuschüsse gibt es, wenn sich mehrere Gemeinden zusammentun und einen gemeinsamen Wärmeplan, eine sogenannte Konvoi-Planung, erstellen. In den gemeinden Klettgau, Küssaberg und Hohentengen besteht die Möglichkeit zu einem „Dreierkonvoi“. Die zuwendungsfähigen Ausgaben für eine gemeinsame Planung liegen dafür bei 72.000 Euro, für die es eine Förderung von 80 Prozent gibt. Damit verbleiben für die drei Gemeinden Kosten in Höhe von 14.000 Euro.

Bis 2045 sollen alle Gebäude im Land klimaneutral mit Wärme versorgt werden. Das Erstellen des vorab notwendigen Wärmeplans möchte das Rheinfelder Unternehmen übernehmen und dazu ein Gesamtkonzept maßgeschneidert für die drei Gemeinden erstellen. Eine Planung im Verbund, die sogenannte Konvoi-Planung, sei sinnvoll, da so die maximale Förderungsquote von 80 Prozent abgeschöpft werden könne.

Das Vorgehen

„Wir erstellen einen strategischen Fahrplan und Konzepte für jedes einzelne Wohnquartier“, erklärte Nägele. „Vorab erfolgt zuerst eine Datensammlung, wobei die Daten von den Gemeinden, den hiesigen Energieversorgern bis hin zu den Kaminfegern erhoben werden, aber auch statistische Daten, unter Einhaltung des Datenschutzes, fließen mit ein“, berichtete Markus Nägele im Gemeinderat.

Datensammlung

Das Erheben des aktuellen Zustandes, das Erstellen eines maßgeschneiderten Wärmeplans, der zeigt, wo Wärmenetze möglich, wo Gasnetze (Biomethan), wo Einzellösungen sinnvoll sind. Letztlich beinhalte der Wärmeplan ebenso die Umsetzung, die Projektbegleitung und die Zielüberprüfung.

Was bevorsteht

„Rund 2100 Wohngebäude sind es in Klettgau, bis 2045 sollen 90 Prozent der Häuser saniert sein. Um das zu erreichen, müssten pro Jahr zwei bis drei Prozent, das entspricht in Klettgau 60 bis 90 Wohnhäusern, auf klimaneutrale Beheizung umstellen“, führte Nägele aus. Auf Nachfrage erklärte er, das Erstellen des Wärmeplans benötige rund ein Jahr ab Auftragserteilung.

Zuschüsse und Beratung

Die Sanierung, die Umstellung auf regenerative Wärme, wird mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gefördert. Für Hauseigentümer sei es sinnvoll, einen Energieberater in Anspruch zu nehmen, sagte Nägele. In diesem Zusammenhang stellte Gemeinderätin Gabi Gäng-Schmid die Überlegung in den Raum, eine solche Fachkraft in der Gemeinde einzustellen, vielleicht gemeinsam mit den Gemeinden Küssaberg und Hohentengen. Letztlich erteilte das Gremium dem Rheinfelder Energieversorger den Auftrag, den Wärmeplan zu erstellen. Bleibt abzuwarten ob Küssaberg und Hohentengen auf den Zug aufspringen.