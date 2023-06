Sommerfest. Am morgigen Samstag, 17. Juni, wird nach dem Dämmerschoppen des Musikvereins Degernau die Band Miss Müller‘s Mucke dafür zuständig sein, dass die anwesenden Besucher bis spät abends in guter Stimmung sind und auch Lust zum Tanzen haben werden. Auch die Bar öffnet am Samstagabend. Dort wartet wieder das allseits beliebte Würfelspiel auf die Gäste, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Am Sonntag, 18. Juni, sorgen die Trachtenkapelle Todtmoos sowie die Musikvereine aus Mauchen und Aichen nachmittags für ausgelassene Stimmung und Unterhaltung. Neben der Kaffeebar mit einer großen Auswahl an selbstgebackenen Kuchen sowie Eiskaffee und Kindereis, werden für die kleinen Gäste ein Sandkasten und eine Tischtennisplatte bereitstehen.