Teile der Bevölkerung in Grießen sind unzufrieden. Es gibt die Befürchtung, dass der zweitgrößte Klettgauer Ortsteil zu einem Schlafdorf verkommt, denn der Leerstand von einstigen Läden und Geschäften, die Schließungen von Bankfilialen, der Arztpraxis sowie der Apotheke wiegen schwer. Damit einhergehend bestehen Befürchtungen wie der Verlust der einstigen aktiven und lebendigen Dorfgemeinschaft sowie des Zusammenhalts im Dorf.

Dies war Grund für die Interessengemeinschaft Zukunft Grießen einen Bürgerdialog für alle Klettgauer mit der Gemeindeverwaltung zu veranstalten. Das Angebot, sich mit Bürgermeister Ozan Topcuogullari auszutauschen, nutzten an die 300 Klettgauer.

Wenig Raum für Spontaneität

Was als Dialog angekündigt war, erwies sich als eine knapp dreistündige Frage- und Antwort-Runde, was dazu führte, dass anschließend nicht mehr viel spontane Beiträge aus dem Plenum folgten. Die Fülle von Informationen schien die anwesenden Klettgauer ermüdet zu haben.

Carmen Schindler moderierte den Klettgauer Bürgerdialog, bei dem Bürgermeister Ozan Topcuogullari zahlreiche Fragen ausführlich beantwortete. | Bild: Eva Baumgartner

Die gesammelten Fragen waren auf Wunsch des Bürgermeisters ihm vorab zu seiner Vorbereitung zugestellt worden. Bevor er auf die zahlreichen Fragen einging, verwies er auf die aktuellen laufenden kommunalen Projekte wie Hochwassersschutz und ausführlich auf den derzeit laufenden Breitbandausbau und anderes mehr.

Der Hintergrund Seit 2017 ist Ozan Topcuogullari Bürgermeister von rund 7600 Einwohnern der Gemeinde Klettgau. Sein Vorgänger Volker Jungmann, der über zwei Amtsperioden dieses Amt innehatte, hielt in allen Ortsteilen Bürgerversammlungen ab, in denen sich die Bürger informieren und auch ihre Wünsche und Sorgen anbringen konnten. Sein Nachfolger sieht keine Notwendigkeit für eine derartige Versammlung mit Bürgern, da, so betonte er am vergangenen Samstag in Grießen, diese Termine kaum wahrgenommen worden seien. Dass offenbar doch Redebedarf besteht, zeigte der Bürgerdialog der IG Zukunft Grießen, der auf eine große Resonanz der Bevölkerung stieß.

Das wollen die Bürger wissen

Bürgerinitiativen: Informationsbedarf bestand zum Thema Unterstützung der entstandenen Bürgerinitiativen, dazu führte der Bürgermeister aus: „Wir werden das Engagement der Bürger auf jeden Fall mitnehmen, und fördern.“ Unterstützung sicherte er mit dem Fachwissen der Verwaltung, mit den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten, als auch bei der Generierung von Fördermitteln zu.

Medizinisches Versorgungszentrum: Zum Thema Medizinisches Versorgungszentrum berichtete er, der Standort Rathaus Grießen sei deshalb gewählt worden, da dort direkt gestartet werden könne, die Voraussetzung wie Barrierefreiheit, die vorhandenen, geeigneten Räume, wie beispielswiese der Empfangsbereich seien dort gegeben, so dass leerstehende Gebäude wie das einstige Bekleidungshaus Ruh sowie die alte Post-/Notariatsgebäude nicht in Frage gekommen seien. Eine konkrete Zusage eines Mediziners liege vor, drei weitere ernsthafte Interessenten sind im Gespräch mit der Verwaltung.

Dorfplatz Erzingen: Zum Dorfplatz beim Postverteilzentrum in Erzingen war zu erfahren, dass die Post erst interne Zuständigkeiten regeln müsse, bevor sie mit dem Neubau im Gewerbegebiet Rubel starten sowie der Kauf des Grundstückes im Rubel abgewickelt werden könne. Im allerbesten Falle sei der Multifunktionsplatz in Erzingen Mitte nächsten Jahres fertiggestellt.

Gemeindehalle Geißlingen: Nach Art der Nutzung des Großprojektes Gemeindehalle Geißlingen befragt, stellte der Bürgermeister klar, dass die Halle für alle Klettgauer gebaut wird und von allen genutzt werden soll. Sie werde sich auch für überregionale Veranstaltungen eignen. „Warum sollen nur große kulturelle Ereignisse in Waldshut stattfinden?“, stellte er dazu in den Raum.

Verkehr: Einen ganzer Fragenkatalog gab es zum Thema Verkehr, insbesondere zur Entschärfung der Unfallschwerpunkte durch Tempolimit oder die Schaffung von Verkehrskreiseln wie möglicherweise in Riedern in der Nähe der Hazienda, aber auch Wünsche nach Tempo 30 auf den viel befahrenen Durchgangsstraßen in den Ortsteilen.

Der Rathauschef verwies auf die Zuständigkeiten der übergeordneten Behörden und Ämter mit ihren Vorgaben. Das Problem der Bahnübergänge, insbesondere der maßgebliche Übergang zu den Erzinger Märkten, bleibt nach wie vor ungelöst.

Radwege: Der Radwegebau nahm ebenso großen Raum ein, der viel gewünschte Radweg von Grießen nach Erzingen, insbesondere für Schüler. Die dazu vorgeschlagene Variante des Bürgermeisters schien keine Begeisterung auszulösen, vermutlich da sie teilweise durch den Hardtwald führt. Zum Bau des Rad- und Fußweges in Rechberg hinunter zum Klingengraben, erklärte der Bürgermeister, Ziel sei die Fertigstellung noch in diesem Jahr.

Es gab noch viele weitere kleine und große Fragen, die der Verwaltung schriftlich vorlagen und allesamt beantwortet wurden.

Die Themen der offenen Fragerunde

In der offenen Fragerunde ragte die Anfrage von Grießener Anwohnern der Firma Rowak heraus, die sich vor über einem Jahr hilfesuchend mit einem Beschwerdebrief an die Gemeinde gewandt hatten und eigenen Angaben zufolge bis dato keine Antwort erhalten hätten. Sie beklagten sich über den massiven Lastwagen-Verkehr sowie die von der Firma verursachten Emissionen. Laut Landratsamt, so der Bürgermeister, seien alle Grenzwerte eingehalten, es seien keine Verstöße feststellbar.

Ein Mitarbeiter des Unternehmens versuchte die Vorwürfe der Beschwerdeführer zu entkräften, nur drei Lastwagen würden pro Tag die Firma anfahren, mehr sei nicht zu schaffen. Außerdem habe das Unternehmen große Anstrengungen unternommen, um den Lieferverkehr und die Lärmemissionen zu minimieren.

Kathrin Kern, Sprecherin der IG Zukunft Grießen zog nach der Veranstaltung Bilanz: „Wir waren sehr zufrieden mit der Veranstaltung, ganz besonderes über die große Resonanz. Es war ein klares Zeichen, dass die Leute diese Transparenz, Information, die Möglichkeit nachzufragen, schätzen und auch in Anspruch nehmen. Viele haben die Möglichkeit nachzufragen nicht genutzt, aber die Möglichkeit war gegeben – wahrscheinlich war der offizielle Teil zu lange. Uns war es vorerst wichtig, diese Kommunikationsmöglichkeit wieder anzuschieben.“