von Eva Baumgartner

Das Winzerfest 2021 findet nicht statt, was eigentlich niemand wundert, angesichts der Pandemie und den damit verbundenen Auflagen und Hürden. Trotzdem die Hoffnung stirbt zuletzt. Im Dorf wurde über ein kleines Winzerfest bei der Erzinger Grundschule und einem kleinen Umzug durch das Oberdorf nachgedacht, der Veranstalter, der Festausschuss, machte sich viele Gedanken, um in diesem ungewöhnlich kleinen Rahmen an dem traditionellen Winzerfest festhalten zu können.

Bereits vor dem Ausbruch der Pandemie war klar, dass das Winzerfest nicht an seinem traditionellen Standort am westlichen Ortsrand bei der Realschule stattfinden kann, da dort die große Baustelle zum Erweiterungsbau der Klettgauer Schule installiert ist, sowie auf der ehemaligen Wiese des Rummelplatzes die Erschließung des Baugebietes Wetteäcker II in vollem Gange ist. Die Suche nach einem alternativen Standort war 2020 dann vorerst durch die Corona bedingte Absage vom Tisch.

Doch in diesem Jahr erneut das große Weinfest abzublasen, stieß dem Veranstalter allzu bitter auf. „Wir haben hin und her überlegt und sind nun zu dem Schluss gekommen, dies nach dem jüngsten Gespräch mit der Gemeindeverwaltung, die im Rahmen der Corona-Verordnungen, sprich den „3G“-Regeln, grünes Licht gab für ein Winzerfest bei der Grundschule, einen anderen Weg in diesem Jahr zu gehen“, sagt Christian Merx, Vorsitzender des Erzinger Turnvereines und lässt die Katze aus dem Sack: „Bewegter Weinberg“, so das Thema, das auch den Ort der Veranstaltung beschreibt.

Die Erzinger Weinberge werden am Sonntag, 19. September, fünf Anlaufstellen für Besucher aufbieten, wo von den beteiligten Vereinen gewirtet wird – ähnlich dem Hallauer Rebhüslifest.

Auftakt wird am Sonntag um 10.30 Uhr die Andacht bei der Bergkapelle sein, dort wird der Erzinger Musikverein aufspielen, Essen und Trinken stehen für die Besucher bereit, alle weiteren vier Anlaufstellen mit Bewirtung in den Reben sind fußläufig gut zu erreichen. Fixe Orte sind wie bereits erwähnt die Bergkapelle sowie das Areal beim Wasserreservoir, die anderen sind noch genauer festzulegen.

Gemeinsam mit dem Turnverein, Musik- und Fußballverein, der Narrengesellschaft, der Katholischen jungen Gemeinde, dem Frauentreff sowie der Winzergenossenschaft wird der „Bewegte Weinberg“ organisiert.

„Wir haben solange wie möglich die Entscheidung hinaus gezögert, letztlich aber sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das klassische Erzinger Winzerfest nach den „3G-Regelnn“ für uns nicht zu stemmen ist, ohnehin wäre mit diesem Hintergrund mit Platzanweisungen et cetera keine Feststimmung aufgekommen“ meint Martin Stoll, Vorsitzender der Winzergenossenschaft.

Ein letztes Mal wird die Weinprinzessin Ida Pousaz – sie ist seit 2019 in Amt und Würden – den Erzinger Wein zu diesem Anlass präsentieren, sie wird aus privaten Gründen nach zwei Jahren von ihrem Amt zurücktreten, so berichtet Stoll.

Weinprinzessin Ida Pousaz, im Bild bei ihrer Krönung am 61. Winzerfest 2019, tritt am Rahmen des „Bewegten Weinberges“ am Sonntag, 19. September, zurück. | Bild: Eva Baumgartner

Stellt sich die Frage nach einer Nachfolgerin. Er habe bereits seine Fühler ausgestreckt, ob eine Weinprinzessin am diesjährigen 19. September gekrönt werden kann, stehe aber noch in den Sternen. Gänzlich klar hingegen: „Es wird kein Volksfest werden, der bewegte Weinberg ist nicht für einen Massenansturm ausgelegt, das würde den Rahmen sprengen“, schiebt er nach und macht deutlich: „Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung nicht statt.“