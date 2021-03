von eva baumgartner

Seit Jahr und Tag gibt es in Grießen die Herrenstraße. Eine Damenstraße sucht man vergebens. Daran störte sich der hohe Besuch aus Stuttgart, der Landesverkehrsminister, wenig, der irgendwann in den 1960er Jahren in Grießen zu Besuch war. Aber er befand den Namen Herrenstraße als äußerst unpassend, denn seiner Ansicht nach würde „Misthaufen Allee“ besser passen, so ist es überliefert. Dagegen ist nicht bekannt, wie Bürgermeister Baumgartner des noch selbstständigen Grießens auf diese Taktlosigkeit des Gastes reagierte.

Seit dem ist viel Wasser den Schwarzbach hinunter geflossen, in der Herrenstraße gibt es keinen einzigen Misthaufen mehr, vielmehr wurde die Herrenstraße erst im vergangenen für viel Geld versorgungstechnisch völlig neu aufgerüstet.

Das Dorf der kleinen Bauernbetriebe und der vielen Handwerker gibt es schon lange nicht mehr. Rund um den Kirchbuck an der Markt- und Klosterstraße zeigt sich noch einiges vom alten Glanz des mittelalterlichen Marktfleckens.

Der Ort Grießen ist mit knapp 2000 Einwohnern der zweitgrößte Ortsteil der Gemeinde Klettgau. Das Dorf am Schwarzbach weist eine reiche Historie auf, die bis in die Jungsteinzeit zurückführt. Der Ort hat eine lebendige Mitte mit Landmarkt, Bäckerei, Gastronomien, Blumengeschäft, Apotheke, Grundschule, Kindergarten, Kinderhort, Pfarrzentrum, Vereinshaus, der Sozialstation Klettgau- Rheintal mit Tagespflegehäusern, Büro der Nachbarschaftshilfe des Idee-Vereins und einer Arztpraxis

Blättert man in der jüngeren Geschichte, stößt man immer wieder auf die alte Rivalität zwischen Erzingen und Grießen, die bis heute, 50 Jahre nach der Gemeindefusion, noch manchmal aufblitzt. Der Grießener Karl-Heinz Schilling (76) war über 30 Jahre lang Gemeinderat und weiß viele Geschichten zu erzählen. Auch er kann sich einen Seitenhieb auf Erzingen nicht verkneifen: „Bis zur Gemeindereform waren wir ein erfolgreich selbständiges Grießen. Und überhaupt ist Grießen der flächenmäßig größte Ortsteil in Klettgau.“

Reges Vereinsleben

Aber auch heute sei Grießen immer noch gut aufgestellt: „Zahlreiche kulturelle und sportliche Vereine sorgen für Leben.“ Der Zusammenhalt sei aber früher besser gewesen, meint Schilling und erinnert sich an die große Solidarität beim Jahrhundert-Hochwasser 1975, das auch Grießen schwer getroffen hat. Die Grießener hätten allesamt Hand angelegt, um die schlimmsten Schäden, verursacht von Wasser und Schlamm, zu beseitigen.

Die alten Geschichten, wie der Streit um den Polizeiposten in Grießen oder die Linienführung der Eisenbahn, hat Karl-Heinz Schilling zwar nicht selbst erlebt, aber als historisch Interessierter weiß er auch darüber Bescheid. Der frühere kaufmännische Leiter der Stadtwerke Waldshut-Tiengen ist als Rentner in seiner Hörnli-Wandergruppe aktiv und nach wie vor dem FC Grießen engstens verbunden.

Der 61-jährige Eugen Spitznagel, im alten Grießen gegenüber dem Kirchbuckel aufgewachsen, erinnert sich: „Dorfauf und dorfab gab es Geschäfte aller Art, Wirtschaften, Handwerker, das sind ganz starke Erinnerungen. Das Verschwinden vieler kleiner Einzelhandelsgeschäfte, die nach und nach aufgeben mussten, das war der Lauf der Zeit“, stellt er sachlich fest.

Der Grießener Karl-Heinz Schilling ist ein wandelndes Lexikon zum Thema Grießen, seinem Heimatort. | Bild: Eva Baumgartner

Für ihn ist mittlerweile Grießen „nur“ ein angenehmer Wohnort: „Beruflich bin ich abends zu geschafft, um mich im Dorf zu engagieren.“ Er fühle sich im Großen und Ganzen als Klettgauer. Als großen Pluspunkt für Grießen führt er die vielen jungen Familien mit Kindern an: „Sie bringen neuen Schwung und neue Ideen ins Dorf.“ Und wirklich, wer sich im Grießener Dorfkern umschaut, der sieht auffallend viele junge Frauen mit Kindern, Grießener zu Fuß im Landmarkt einkaufen, die auf dem Gehweg einen Schwatz halten oder sie gönnen sich in der Bäckerei einen Kaffee.