von Albert Moser

Nach dem dreitägigen Zeltfest im Mai hat der Musikverein Dettighofen nun im im Hofsaal des Hofguts Albführen sein musikalisches Können bewiesen. Stolz und konzentriert marschierten die Musiker in den gutbesetzten Saal, um mit ihrem Dirigenten Bernhard Zimmermann die Zuhörer zu unterhalten. Simone Römersperger begrüßte die Gäste und darunter besonders den ehemaligen Landtagspräsidenten Peter Straub, die Schaffhauser Ex-Regierungsrätin Rosmarie Widmer-Gysel, die ehemalige Jestetter Bürgermeisterin Ira Schelling und die beiden Bezirksdirigentinnen Julia Wehinger und Vera Huber.

Auch die jüngsten Fans lauschten den Ausführungen des Ansagers Florian Hauser, der durch die 150-jährige Geschichte des Musikverein führte. | Bild: Albert Moser

Florian Hauser begleitete mit seinen Kommentaren die Reise durch 150 Jahre Musikgeschichte. Patrick Hartmann hatte eine Diashow mit Bildern aus den verschiedenen Epochen des Musikvereins Dettighofen inszeniert. Die Frauen und Männer hatten sich in einem Probenwochenende und etlichen Übungsabenden mit Dirigent Bernhard Zimmermann auf dieses Ereignis vorbereitet. Mit Liedern von Santiano, also Rock von der Küste, begann die Seefahrt der MS Musikverein. Dann ging die Reise zurück in die Zeit der Gründerjahre. Mit dem Annenpolka von Johann Strauß (Sohn) huldigte man dieser gemütlichen Zeit.

Ein reichhaltiges und vielfältiges Konzert präsentierten die Musiker dem Publikum im Hofsaal des Hofguts Albführen. | Bild: Albert Moser

Einen musikalischen Quantensprung erlebte das Publikum mit dem Wechsel in die 1920er Jahre. Mit dem Stück „The Laughin Charlston“ schwappte das beschwingte Leben auf die Zuhörer über. Die Solostimmen zogen sich quer über alle Register und begeisterten die Musikfreunde. Mit „Raiders March“, der Filmmusik zu „Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes“ fühlte man sich mitten im legendären Film, in dem Dramatik, Abenteuer und Romantik sich abwechseln. Mit der Musik von Elton John zog das Orchester weiter seine musikalischen Register. Mit „Goodbye Yellow Brick Road“, „Crocodile Rock“, „Daniel“ und „Candle In The Wind“ verzauberte der Musikverein das Publikum.

Zufrieden nach dem erfolgreichen Konzert (von links): Dirigent Bernhard Zimmermann, die Vorsitzenden Marcel Häring, Simone Römersperger und die Vorsitzende des Blasmusikverbands Hochrhein, Bezirk 3, Nicole Markhard. | Bild: Albert Moser

Danach sorgten die Hits von Bon Jovi für Stimmung bei den Zuhörern. Mit Titeln aus den 80er bis 2000er Jahren wie „Runaway“, „It‘s My Life“, „Livin On A Prayer“ und „You Give Love A Bad Name“ ließ der Musikverein die letzte Epoche des 20. Jahrhunderts wieder aufleben. Zum Schluss wieder zu Hause angekommen, intonierten die Musiker „Hinterm Horizont geht‘s weiter“ und ließen die Liebesgeschichte zwischen dem deutschen Rockstar Udo Lindenberg und dem „Mädchen aus Ostberlin“ miterleben.

Der Verein Der Musikverein Dettighofen wurde im Jahr 1872 gegründet und feierte daher dieses Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Mit Simone Römersperger und Marcel Häring leiten ihn zwei gleichberechtigte Vorsitzende. Die musikalische Leitung hat Dirigent Bernhard Zimmermann. Der Verein investiert seit Jahren intensiv in die Jugendarbeit. Ein Förderverein unterstützt den MVD in ideeller und finanzieller Form.

Damit war der offizielle Teil beendet, doch das Publikum forderte Zugaben, die mit „Tage wie diese“ und „Santiano“ gerne gewährt wurden. Simone Römersperger zollte den aktiven Mitgliedern mit dem Ausspruch „Ihr seid unbeschreiblich“ ein großes Lob für ein arbeitsintensives Jahr und ein bravouröses Konzert. Sie bedankte sich auch beim Publikum für die Treue gegenüber dem Musikverein Dettighofen.