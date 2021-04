von Eva Baumgartner

Bitter ist es für den Musikverein Geißlingen, ausgerechnet im 150. Jahr des Bestehens das lang geplante und bereits vorbereitete Jubiläumsfest absagen zu müssen. Aber die Geißlinger Musiker müssen sich, wie alle anderen auch, der Pandemie beugen.

Der Musikverein Geißlingen hätte in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen mit einem großen fünftägigen Fest gefeiert, das coronabedingt vorerst ausfällt. Aber sobald die Pandemie es zulässt, werden die Geißlinger Musiker mit der Bevölkerung feiern. | Bild: Verein

„Im vergangenen Herbst schien alles noch etwas rosiger auszusehen, wir konnten unter Auflagen proben und das Jahreskonzert vorbereiten“, erinnert sich der Vorsitzende Florian Griesser. „Das abwechslungsreiche, spannende Konzertprogramm war zusammengestellt, dann kam jedoch das Aus, eine riesige Enttäuschung für uns alle.“

Ein sechsköpfiger Konzertverein war der Vorläufer Die Gründung Nach dem Deutsch-Französischen Krieg wurde der Musikverein Geißlingen 1871 gegründet. Zuvor hat ein Konzertverein mit sechs Musikern existiert, was das Notenbuch von 1845 eines Geißlinger Musikers belegt. Einschnitt In der Geschichte des Musikvereines spiegelt sich wie überall die große Weltgeschichte wider, die ihre Spuren, vor allem durch die beiden Weltkriege, in den Reihen der Musiker und im Dorf hinterlassen hat. Heute 150 Jahre nach der Gründung präsentiert sich der Geißlinger Musikverein mit mehr als 60 Aktiven, die zahlreiche Anlässe in und außerhalb der Gemeinde Klettgau mit ihrer Musik und ihrem starken Auftritt bereichern. Vorsitzender ist Florian Griesser, der musikalische Leiter ist seit 2017 Erich Stamm. Weitere Informationen finden Sie hier

Umso härter, da in diesen Zeiten die Geselligkeit und das gemeinsame Musizieren im ersten Corona-Jahr heiß ersehnt waren. Ein bisschen Trost habe immerhin die gelungene virtuelle Weihnachtsfeier mit dem kreativen Programm des Vorstands sowie dem Auftritt des Nikolaus gespendet.

Nun, im Jahr 2021, wäre für den Musikverein Geißlingen das 150-jährige Bestehen zu feiern gewesen. Ein fünftägiger Festakt, einschließlich dem Vatertag, mit Tanz, Musik, einem großen Festzelt und Band war geplant. Als Höhepunkt stand ein Bezirksmusiktag mit den befreundeten Vereinen aus der Nachbarschaft auf dem Programm. Vorsitzender Griesser erklärt: „Es fällt uns sehr schwer, das groß geplante Fest absagen zu müssen, zumal wir schon seit über zwei Jahren in den Vorbereitungen dafür steckten. Doch in der aktuellen Situation geht die Sicherheit jedes Einzelnen selbstverständlich vor.“

Doch was macht dies nun mit einem Verein, der nach so vielen Jahren Tradition und Kameradschaft und auch einer langen Vorbereitungszeit ein so großes Ereignis absagen muss? Stimmen aus dem Verein klingen tröstlich. „Wir werden das gemeinsame Feiern wohl verschieben müssen, doch das können wir ja auch ohne Jubiläum als Anlass später noch.“ Und: „Auch wenn wir das Fest nachholen müssen, blicken wir auf 150 Jahre Gemeinschaft und Tradition zurück und sind stolz darauf, was wir bisher erreicht haben. Wir lassen uns nicht unterkriegen.“

Im Sommer wird auf jeden Fall eine Jubiläumsschrift des Musikvereins erscheinen und für den Herbst ist bislang noch ein Festbankett geplant. Dabei wird, wenn es die Situation zulässt, dann auch nachträglich gefeiert. „So viel ist jedoch zu sagen: Einen Verein mit einer derart langen Geschichte, mit über 60 engagierten Musikern und nachkommenden Jungmusikern, bringt so schnell nichts ins Wanken. Die Musiker sind nach wie vor mit viel Herzblut dabei und freuen sich schon, wenn sie endlich wieder mit ihren Musikkoffern zu den Proben gehen können“, bringt der Vorsitzende die Stimmungslage auf den Punkt.