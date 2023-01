von Eva Baumgartner

Die Vertreter der Musikvereine des östlichen Kreisgebiets, organisiert im Blasmusikverband Hochrhein, Bezirk 3, waren im Proberaum des Erzinger Musikvereines, zu Gast. Die Bezirksvorsitzende Nicole Markhardt griff in ihrem Jahresrückblick 2022 die Höhepunkte der elf Vereine auf, deren Konzerte und Auftritte nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder möglich waren. Von Geißlingen bis Lottstetten ließ sie alle großen Konzerte der elf Bezirksvereine Revue passieren. Ausführlich berichtete sie über das dreitägige Bezirksmusikfest in Dettighofen im Mai des vergangenen Jahres.

Großes Lob zollte sie in diesem Zusammenhang den beiden Bezirksdirigentinnen, Julia Wehinger und Vera Huber, die insbesondere mit der Aufführung des Stückes „Tage wir diese“, im Gesamtchor gespielt, mutige neue Impulse gesetzt hätten. An die Adresse der Bezirksvereine war Markhardt ebenso voll des Lobes: „Euren Anstrengungen und eurem Engagement ist es zu verdanken, dass unsere Leidenschaft – die Blasmusik – in unserem Bezirk 3 aktiv lebt.“

Bezirk 3 Zum Bezirk 3 des Blasmusikverbands Hochrhein gehören der Musikverein Altenburg, der Musikverein Hohentengen, der Musikverein Dettighofen, der Musikverein Griessen, der Musikverein ‚Harmonie‘ Lottstetten, der Musikverein Stetten-Bergöschingen, die Dorfmusik Rechberg, der Musikverein Erzingen, der Musikverein Geisslingen, der Musikverein Lienheim und der Musikverein Riedern Bühl.

Die Bilanz der beiden Bezirksdirigentinnen für 2022: „Wir haben tolle Konzerte gehört.“ In ihrem Jahresrückblick führten sie unter anderem den Dirigentenschnupperkurs im Oktober an: „Er kam sehr gut an, er soll zukünftig alle zwei Jahre stattfinden.“

Von dem erstmals von dem Musikverein Grießen organisierten Projekt 1-1-1 (1 Wochenende, 1 Auftritt, 1 Orchester), bei dem 47 Kinder und Jugendliche teilgenommen haben, versprechen sie sich einen großen Werbeeffekt. „Alles war hervorragend organisiert, die Register waren gut verteilt, auch die Freude der Kinder war deutlich spürbar.“ Zukünftig solle dieses Projekt jeweils am Wochenende vor den Herbstferien im ganzen Bezirk verteilt stattfinden, für dieses Jahr werde noch ein Ausrichter gesucht. Ein weiteres Thema war die Jugendausbildung. Die Kurse für die Jungmusikerleistungsabzeichen (JMLA) werden an Ostern in Tageskursen in Bad Säckingen abgehalten, im Sommer während zwei Wochen in St. Blasien und im Herbst in Tageskursen in Tiengen.

Zu guter Letzt ergriff die stellvertretende Verbandsvorsitzende das Wort. Brigitte Russ lieferte eine Fülle von Informationen und Terminen auf Verbandsebene. So wird am 6. März die Jahresversammlung des Verbandes in Herrischried stattfinden, die große Ehrungsversammlung am 21. Oktober 2023 in Wutöschingen.

Das diesjährige Bezirksmusikfest richtet der Musikverein Erzingen am 30. April aus, im kommenden Jahr 2024 wird der Ausrichter der Musikverein Grießen sein.