von Ingrid Ploss

Die Bedarfsplanung der Gemeinde für den Kindergarten und die verlässliche Grundschule ist nach Auswertung einer Umfrage abgeschlossen. Das Ergebnis der Auswertung wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorgestellt. Danach ist ein Großteil der Eltern mit den bisherigen Öffnungszeiten und dem Betreuungsangebot zufrieden. Im Bereich verlässliche Grundschule wird daher das Angebot so bleiben wie gewohnt.

Neu: Betreuung ab 7 Uhr im Kindergarten

Im Kindergarten wird in der Halbtagsgruppe auf Grund des hohen Bedarfs neu schon ab 7 Uhr betreut. Großen Zuspruch erfahren die Arbeitsgruppen Mal- und Bastelstube, Leseinsel sowie die Bewegungs- und Fußball AG. „Durch die hohe Anzahl der Kinder, die diese AG besuchen wollen, gilt es in den nächsten Wochen noch abzuklären, ob die Betreuung durch zwei Personen erfolgen kann oder die Gruppen auf zwei Tage aufgeteilt werden“, erläuterte Bürgermeisterin Marion Frei. Ebenso große Nachfrage gibt es für die Notbetreuung in der ersten Sommerferienwoche. In den vergangenen Jahren wurde diese nur für bis zu zehn Kinder angeboten. Wegen der langen Corona-Schließzeiten wird es nun bei Bedarf für mehr als zehn Kinder möglich sein, im August diese Betreuungszeit in Anspruch zu nehmen.

Dettighofen Der Musikverein Dettighofen will 2022 sein 150-jähriges Bestehen groß feiern Das könnte Sie auch interessieren

Für die zukünftige Planung erklärte Marion Frei: „Im Moment ist der aktuelle Personalbedarf im Kindergarten gedeckt. Vor dem beantragten An- und Ausbau und der Sanierung des Kindergartens besteht kein Anlass zu Veränderungen. Erst mit Abschluss der Realisierung des Bauvorhabens wird eine zusätzliche Kleinkindgruppe (voraussichtlich 2022) eröffnet und der Personalbedarf neu bewertet. Für die Mittagsbetreuung sowie die AG der verlässlichen Grundschule wird das Thema Personal in den nächsten Wochen noch geklärt.“

Auftragsvergabe für Dorfladen

Außerdem wurden diverse Aufträge für Arbeiten beim Dorfladen Dettighofen vergeben. Matthias Bachmann vom betreuenden Ingenieurbüro war in der Gemeinderatssitzung anwesend und erläuterte den Stand der Bauarbeiten und die anliegenden Auftragsvergaben. Folgende Vergaben wurden beschlossen: Fliesenlegerarbeiten an die Firma Schleith aus Kadelburg für brutto 10.310,96 Euro, Schreinerarbeiten an die Firma Stoll aus Grießen für 6532,51 Euro, Bodenbeschichtungsarbeiten an die Firma Balaschow aus Lauchringen für 12.932,30 Euro, Schlosserarbeiten an die Firma Schaub aus Dettighofen für 3837,04 Euro, Außenanlage und Pflasterarbeiten an die Firma Wolf & Kniess aus Dettighofen für 88.394,69 Euro, Material für die Beleuchtung an die Firma RZB für 15.692,54 Euro. Die Installationskosten kommen noch dazu.