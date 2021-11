Tabea Elena Fischer aus Grießen ist im Vorstandsteam des Entwicklungshilfevereins Govinda, der sich in Nepal mit Projekten wie beispielsweise einem Waisenhaus für Kinder einsetzt. Sie erklärt: „Unsere Kinder durften ihre Angehörigen über ein Jahr nicht mehr sehen. Es gab kein Rein und Raus mehr im Haus. Sie waren quasi eineinhalb Jahre von der Außenwelt abgeschottet.“

Mittlerweile entspanne sich die Lage vor Ort langsam etwas und die Kinder aus dem Waisenhaus könnten erstmals wieder ihre Angehörigen besuchen. Ein echter Erfolg, denn: Gerade fand das nepalesische Festival Tihar statt. Nach Dashain das zweitgrößte Festival im Land. „An diesem Fest gehen alle Nepalesen, egal wo sie wohnen oder arbeiten, zu ihren Familienangehörigen zurück und feiern gemeinsam mit ihnen.“

Noch vor einem Jahr habe der Familienbesuch ausfallen müssen. Die Verantwortlichen des Entwicklungshilfevereins hätten es dieses Jahr aber wieder allen Kindern aus dem Waisenhaus ermöglichen können. Dafür habe jedes Kind unter anderem ein Covid-Paket mit Dingen wie einer Mund-Nasen-Maske, einem Fieberthermometer und Weiterem mit nach Hause bekommen. Auch finanziell habe Govinda die Angehörigen unterstützen können.

„Der Sinn und Zweck ist, dafür zu sorgen, dass sie später überlebensfähig sind.“ Tabea Elena Fischer, Vorstandsmitglied Govinda | Bild: Nico Talenta

„In den sechs Wochen müssen die Familien ja für mehr Menschen sorgen als sonst. Und das obwohl viele wegen Corona ihren Job verloren haben“, erklärt Fischer. Diese Art der Unterstützung ist wichtig, denn fast jedes zweite Kind in Nepal ist chronisch unterernährt.

Die Vorbereitung für den Befreiungsschlag habe einiges an Aufklärungsarbeit durch den Entwicklungshilfeverein benötigt – für die Kinder, die Mitarbeiter und ihre Angehörigen. Das habe schon mit alltäglichen Kleinigkeiten wie dem richtigen Händewaschen angefangen. Hinzu kam ein nicht zu unterschätzender kultureller Faktor: „Die Menschen in Nepal hatten Angst, dass sie als Infizierte von der Gesellschaft einfach ausgeschlossen werden.“

Auch das Thema Bildung ist während der Pandemie untergegangen. Nepal war während der Lockdowns strikt mit Schulschließungen. So gab es monatelang keinen Unterricht. Die Ergotherapeutin ergänzt: „Online-Unterricht war zwar möglich, aber damit konnte man lange nicht alle Kinder erreichen.“ Nur all zu oft fehlt es in Nepal an mobilen Endgeräten.

Noch problematischer als die fehlende Digitalisierung ist die medizinische Versorgung: Laut einem Bericht des nepalesischen Gesundheitsministeriums (Stand Mai 2020) kommen in Nepal auf 30 Millionen Einwohner gerade mal 480 Beatmungsgeräte und auf 140.000 Menschen nur ein Arzt. „Wenn es zum Ernstfall kommt, ist eine medizinische Versorgung dementsprechend schwierig.“

Zur Person Tabea Elena Fischer aus Klettgau-Grießen ist 26 Jahre alt und gelernte Ergotherapeutin. Ende 2020 ist sie dem Vorstandsteam des Entwicklungshilfevereins Govinda beigetreten. Schon zuvor engagierte sie sich für den Verein. 2017 war sie als Volontärin (Freiwillige) das erste Mal in Neopane Gaon, nahe Kathmandu in Nepal, um vor Ort im Waisenhaus fünf Monate mitzuarbeiten. Bis zum heutigen Tag war sie insgesamt drei Mal dort und steht als Projektkoordinatorin in regelmäßigem Kontakt mit den ehrenamtlichen Helfern aus Deutschland und den Mitarbeitern in Nepal. Außerdem ist sie seit 2017 als Fachbereichskoordinatorin Gesundheit in dem Entwicklungshilfeverein aktiv. Gerade die Corona-Pandemie stellt sich in einem Entwicklungsland wie Nepal als große Herausforderung dar.

Unter anderem deswegen waren die Verantwortlichen von Govinda so streng mit der Abschottung des Waisenhauses. „Einfach, um nicht in eine ärztliche Notlage zu kommen, gerade weil ein paar Kinder durch andere Erkrankungen schon vorbelastet sind“, so die Grießenerin. Neben den Belastungen für die Kinder, hatten auch die Mitarbeiter im Waisenhaus zu kämpfen. Jede Erzieherin sei vor Corona hauptverantwortlich für eine bestimmte Anzahl an Kindern gewesen, habe fünf Tage lang in 24-Stunden-Schichten gearbeitet und dann zwei Tage frei bekommen.

„Wegen den strengen Quarantäneregeln sind sie seit Corona bis vor Kurzem rund um die Uhr vor Ort gewesen.“ Zwar hätten sie freie Tage gehabt, konnten sich vor Ort aber nicht vom Geschehen abkoppeln.

Wer oder was ist Govinda?

Govinda ist ein 1998 in Aalen gegründeter Entwicklungshilfeverein. Zu Beginn mit der Betreuung von fünf Waisenkindern in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, gestartet, betreuen nun 23 Angestellte insgesamt 36 Voll- sowie Halbwaise und Kinder aus sozial schwächeren Familien in einem eigens gegründeten Waisenhaus (SOH) in Neopane Gaon, nahe Kathmandu. Neben dem Wohnhaus gibt es heute zahlreiche andere Projekte des Vereins.

Nur ein Beispiel ist die inklusive Schule (SIS) in der Nähe des SOH. Dort gehen rund 500 nepalesische Kinder aus der Region zur Schule. Darunter die Kinder des Waisenhauses. „Viele der Schüler haben vorher keinerlei Bildung genossen“, ergänzt die Ergotherapeutin. „Das Schöne ist, dass sich heute auch ehemalige Waisen wieder für andere Waisen einsetzen.“ Vor Ort bewirtschaften sich die Kinder mittlerweile sogar selbst. „Sie haben Gemüse angepflanzt und haben sogar eigene Kühe.“

Der Verein finanziert seine Hilfsprojekte unter anderem mit Marktständen, an denen die Vereinsmitglieder Kalender verkaufen. | Bild: Nico Talenta

So trägt Govinda dazu bei, den Kindern vor Ort einen Alltag und eine Perspektive für die Zukunft zu schaffen. „Der Sinn ist, dafür zu sorgen, dass sie später überlebensfähig sind“, erklärt Fischer. Der Verein finanziert sich vor allem über Spenden von Unternehmen und Patenschaften. Fischer verspricht: „Wichtig ist uns: Nur 9,8 Prozent der Einnahmen des Vereins werden für den Verwaltungsaufwand verwendet, der Rest kommt bei den Kindern vor Ort an.“