von Eva Baumgartner

Auf das gute alte Briefeschreiben mussten sich die katholischen Frauengemeinschaft (KFD) in Grießen im Coronajahr zurückbesinnen, um die diesjährige Wahl des Vorstandes abzuhalten. 130 Briefe mit den Wahlunterlagen wurden verschickt, insgesamt kamen 76 Stimmzettel zurück, das entspreche einer „erfreulich hohen Rücklaufquote“ von 58 Prozent.

Das Ergebnis der Auszählung bestätigte im wesentlichen das bisherige zwölfköpfige Vorstandsteam. Eine neue Aufgabe hat nun Sigrid Meier inne, sie ist die neue Kassiererin und tritt die Nachfolge von Christa Weidner, die 15 Jahre lang die Finanzen verwaltete.

Zwei Mitglieder scheiden aus Team aus

Aus dem Team ist zudem Erika Stumpp aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden, sie war 15 Jahre lang für das Schmücken der Kirche verantwortlich. Ebenso schied Astrid Kern aus dem Leitungsteam aus, sie war zuständig für die Organisation des Frauenkinos. Sie alle wurden mit einem Blumenstrauß und einem Gutschein beschenkt, ebenso Fränzi Hosp, die die KFD-Tanzgruppe seit 30 Jahren leitet.

Mit dem coronabedingten gänzlichen Erliegen des gesellschaftlichen Lebens allerorts ist es auch bei den Grießener Frauen ruhiger geworden. Dabei leisten sie wertvolle Arbeit im Dorf, in sozialer Hinsicht als auch was Spaß und Unterhaltung anbelangt. Ihre Stände an den Grießener Märkten mit Kaffee und Kuchen, deren Einnahmen immer einem guten Zweck zukommen, die beliebten Termine des Frauenkinos, Vorträge, Kurse, gemeinsame Wanderungen, um nur einiges zu nennen.

Adventsfensteraktion findet statt

Von dem üblichen Jahresprogramm bleibt im Coronajahr notgedrungen nicht mehr viel übrig. Einzig die wöchentliche Seniorengymnastik wird noch ausgerichtet, da sie bei guter Witterung im Freien stattfinden kann. Die Krabbelgruppe „Dorfspatzen“ muss pausieren. Die Adventsfensteraktion soll stattfinden, aber ohne Umtrunk.