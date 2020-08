von Eva Baumgartner

Eigentlich wäre der Sommer 2020 eine sehr gute Badesaison gewesen, wäre da nicht das Corona-Virus, das eine Öffnung des Erzinger Schwimmbades beinahe verhindert hätte. Üblicherweise ist in all den Jahren zuvor die Bad-Öffnung – je nach Witterung – Anfang bis Mitte Mai erfolgt. Doch lange Wochen stand dies auf Messers Schneide; unter Auflagen und Begrenzung der Besucherzahlen entschied sich die Gemeinde, das Bad am 10. Juli zu öffnen.

Buchung nur Online

„Von einem Tag auf den anderen gab es grünes Licht für die Öffnung, erwartungsgemäß waren die Gästezahlen trotz schönem Wetter recht überschaubar“, berichtet Schwimmmeister Peter Haase. Auch die ungewohnte und unumgängliche Online-Buchung mag dabei eine Rolle gespielt haben, denn spontane Badbesuche sind nicht möglich. Aber das habe sich recht schnell eingespielt, so Haase.

Maximal 200 Gäste

Der Blick in das Klettgauer Familienbad am vergangenen Freitag fällt trotz hochsommerlicher 36 Grad Lufttemperatur ungewöhnlich aus: Kein Gewusel im Wasser, die Badegäste auf der großen Liegewiese verlieren sich als bunte Farbtupfer im Grün.

Anfänglich limitiert auf 150 Besucher, ist diese Zahl auf nunmehr 200 Personen erhöht worden. „Das liegt daran, dass sich bisher alle diszipliniert verhalten haben, es noch nie Probleme aufgrund der strengen Auflagen gab und wir deswegen nie einschreiten mussten“, betont Peter Haase.

Abstandsregeln

Ein großer Vorteil ist dabei, dass der Schwimmmeister bereits seit fast 20 Jahren im Erzinger Freibad arbeitet und die meisten Besucher nicht unbedingt namentlich, aber doch vom Sehen kennt. Er weiß also im Großen und Ganzen, wer zusammengehört und wer nicht, so dass er die Einhaltung der Abstands-Regeln gut beurteilen kann. Es sind vor allem Familien mit Kindern, auch viele regelmäßige Schwimmer, die nahezu täglich kommen, um sich fit zu halten.

Kiosk bleibt zu

Minigolf, Wasserrutsche, Wasserpilz und andere Attraktionen sind gesperrt, dort wo ansonsten ein großes Getümmel herrscht, immer begleitet mit der entsprechenden Geräuschkulisse, das alles fehlt. Auch der Kiosk ist geschlossen, schnell ein Eis schlotzen oder die beliebten Pommes essen, ist nicht möglich.Trotzdem die Gäste, die kommen, genießen die Ruhe und Entspanntheit bei einem Tag im Schwimmbad im „Corona-Jahr“. So waren vor allem die Nachmittage an den letzten heißen Sommertagen stets ausgebucht.

Alternativen in Rhein und Wutach

Andere Klettgauer suchen ein erfrischendes Bad im benachbarten Schwimmbad im schweizerischen Hallau, wo keine Anmeldung erforderlich ist. Andere suchen die Ufer des Rheines auf oder plantschen an schönen Stellen in der Wutach.

Die Frage, ob es für den Schwimmmeister und seine beiden Mitarbeiter ein entspannter Arbeits-Sommer war, beantwortet Peter Haase mit Jein: „Es ging bei weitem ruhiger zu, das ist wahr. Aber der Aufwand, beispielsweise die ständigen Desinfektionsmaßnahmen, sind schon enorm.“

Badegäste sind dankbar

Was den Schwimmmeister aber freut, ist, dass viele Besucher ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Das Klettgauer Familienbad wird die Saison mit einem noch größeren Defizit abschließen. „Aber das ist es uns wert!“, so hat es der Klettgauer Bürgermeister Ozan Topcuogullari in einer der vergangenen Gemeinderats-Sitzungen betont.