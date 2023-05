Der Chor Just for Fun hat in seiner Hauptversammlung auf das vergangene Vereinsjahr zurückgeblickt. Vorsitzende Claudia Hilpert berichtete über Auftritte mit positiver Resonanz und einem Neustart nach der Corona-Pandemie ohne Anlaufschwierigkeiten. Dies schreibt der Chor in einer Pressemitteilung.

Chorleiterin Claudia Stockmann bestätigte, dass sie dadurch zwei Jahre wie lahmgelegt gewesen seien. Aber als Dirigentin in einem so großen und aktiven Chor sei es für sie eine schöne Arbeit, an der sie Freude habe. Sie möchte für die Zukunft noch mehr Wert darauf legen, dass der Chor weiterhin an Ausstrahlung zunimmt, indem dieser mehr auswendig singt. Neumitglieder seien willkommen, auch wenn der Anfang für diese ein bisschen wie „Schwimmen“ sei, Lieder würden aber auch wiederholt, sagt die Dirigentin. Der aktuelle Song ist „Red Red Rose“ und wird auch beim nächsten Auftritt wieder gesungen. In diesem Jahr stehen diverse Konzerte an: das Winzerfest, der Abschlusshock am 25. Juli vor der Sommerpause und das Konzert Ende des Jahres.

Bürgermeisterstellvertreter Michael Albrecht leitete die Wahlen. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet, anschließend die stellvertretende Vorsitzende Kirsten Albrecht, Kassiererin Silvia Ebner und die zweite Beisitzerin Birgit Maier einstimmig wiedergewählt. Einen dritten Beisitzer konnte der Chor an diesem Abend jedoch nicht bestimmen. Hans Zimmer verlässt den Vorstand und wurde mit einem Präsentkorb verabschiedet.

Der Chor besteht überwiegend aus Frauen und diese haben auf die Frage, was sie sich für die Zukunft wünschen, eine ganz klare Antwort: „Männer! Männer sind immer herzlich willkommen. Aber selbstverständlich auch Frauen.“ Gerade jetzt, da ein weiteres männliches Mitglied den Verein verlässt, könnten die Sänger weitere Tenorstimmen gut gebrauchen. Insgesamt ist der Verein aber überaus glücklich mit den bestehenden 50 Mitgliedern und einem neuen E-Piano. Die Sänger proben auch weiterhin fleißig und mit großer Freude an den Dienstagabenden ihre englischen Popsongs, schreibt der Chor weiter.