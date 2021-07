Rechberg – Mit der Ferienwohnanlage Klettgaublick in Rechberg, die 2018 eröffnet wurde, hat sich das Übernachtungsangebot in der Region erweitert. Fünf großzügige und sehr geschmackvoll ausgestattete Ferienwohnungen in unterschiedlichen Größen stehen zur Vermietung. Investor und Betreiber sind Alfred und Daniel Kaiser – Vater und Sohn haben für dieses Projekt eine GbR gegründet.

Modern und sehr komfortabel ausgestattet bieten die Wohnungen mit Flächen von 21 bis 71 Quadratmetern genügend Platz für bis zu sechs Personen. Allen Wohnungen gemeinsam ist die schöne Ausstattung und der einmalige Blick in die Landschaft. Schöner wohnen ist kaum möglich – dennoch ist der absolute Höhepunkt der Ferienwohnanlage Klettgaublick das Wohnzimmer im Freien – die Außenanlage, die der Firma Alfred Kaiser Pflaster- und Natursteinbau auch als Schaugarten dient. Auf einer Fläche von

2000 Quadratmetern wurde eine traumhaft schöne Garten-und Außenanlage realisiert, die eine Fülle von verschiedenen Gestaltungselementen enthält und dennoch eine wunderbare und sehr harmonische Einheit darstellt. Auf verschiedenen Ebenen präsentiert die Firma Kaiser Pflaster- und Natursteinbau unterschiedliche Bodenbeläge, Pflastersteine, Verlegetechniken, außerdem Möglichkeiten des Treppenbaus im Außenbereich, Varianten der Mauergestaltung oder Verkleidung und wunderbare, mit Natursteinen gestaltete Nischen, die als Rückzugsort dienen. Eindrucksvolle Findlinge und Monolithe, kontrastreich und zugleich harmonisch, wurden so gekonnt in Szene gesetzt, dass Sie als Kunstwerke überall im Garten besondere Akzente setzten. Marmor, Jaspsis, Onyx, verschiedene Quarzite und versteinertes Holz haben in diesem Kleinod nicht nur eine dekorative Wirkung, sondern fast schon eine magische Ausstrahlung. Natursteinsteelen, Wasserspiele, Dekosteine, Split, Kies sowie eine geschmackvolle und stilgerechte Bepflanzung ergänzen die prächtige Gartenkulisse. Ein kunstvolles Wechselspiel von Steinen, Wasser und Pflanzen. Hier können die Feriengäste im mediterranen Ambiente ihre Work-Live-Balance in Einklang bringen und finden Erholung für Körper, Geist und Seele. Kunden der Firma Kaiser Pflaster- und Natursteinbau finden einen Ort voller Inspiration und positiver Energien. Nichts hat hier zufällig seinen Platz gefunden, jeder Stein, jede Nische und jeder Ort wurde sorgfältig ausgewählt und erzählt eine eigene Geschichte. Alfred Kaiser, Geschäftsführer von Kaiser Pflaster- und Natursteinbau ist ausgebildeter Feng-Shui-Berater und ein Profi, wenn es darum geht, positive Energie im Garten zu schaffen und einen harmonischen Ort der Sinne zu gestalten.

„Um im optimalen Energie­fluss zu leben ist es notwendig, die positiven Kräfte zu stärken und die fünf Elemente mit der Lebensenergie in Einklang zu bringen“, weiß Alfred Kaiser. Aber auch wer sich nicht mit Feng Shui beschäftigt, spürt an diesem Ort die besonderen Kräfte der Natur – eine Wohlfühloase, in der man gerne verweilen möchte. Zeit in diesem Garten zu verbringen ist Genuss pur. Nicht zuletzt überzeugt ein solcher Garten auch durch Langlebigkeit. „Mit dieser Außenanlage möchten wir Akzente setzen, wir haben sie unter vielen verschiedenen Gesichtspunkten angelegt und viel Herzblut hineingesteckt, erklärt Alfred Kaiser und verrät, dass er mit seiner Familie auch sehr viel Eigenleistung eingebracht hat. Mit dem Ergebnis ist er sehr zufrieden, „ Wir hoffen, dass sich unsere Gäste hier wohlfühlen und wir unsere Kunden mit den verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten inspirieren können.“