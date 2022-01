Die erste Amtszeit von Dettighofens Bürgermeisterin Marion Frei endet am 30. April. Nach acht Jahren treten die Dettighofer am 6. Februar erneut an die Urnen, um ihr Gemeindeoberhaupt zu wählen. Einzige Kandidatin ist die Amtsinhaberin. Dies hat der Gemeindewahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung einen Tag nach dem Ende der Bewerbungsfrist bekannt gegeben.

Sie haben die Wahl: Für oder gegen Frei

Damit ist klar, dass die Wahl in wenigen Wochen weitaus weniger spektakulär und spannend verläuft. Brauchte Marion Frei vor acht Jahren einen zweiten Wahlgang, um sich am Ende gegen acht Mitbewerber durchzusetzen, steht diesmal nur ihr Name auf der Liste. Das heißt die Wahlberechtigten der 1200-Einwohner-Gemeinde im Osten des Landkreises stimmen für oder gegen die 44-jährige Amtsinhaberin oder sie gehen nicht zur Wahl.

Vor acht Jahren war es spannender

Marion Frei erinnert sich und beschreibt im Telefonat mit unserer Zeitung: „Ja, ich hatte im ersten Wahlgang schon die meisten Stimmen, aber auch im zweiten Wahlgang hatte ich weniger als 50 Prozent. Da macht man sich schon Gedanken darüber, ob man die Rückendeckung der Einwohner hat.“ Es sei ihr Wunsch, dass die Bürger zeigten, dass sie hinter der Amtsinhaberin stünden. Sinngemäß heißt das: Frei hofft, dass die Dettighofer ihre Arbeit der vergangenen acht Jahre mit ihrer Stimme bestätigen. Obwohl sie die einzige Bewerberin ist, bereitet sie sich genauso akribisch vor. Frei: „Eine Wahl ist nie entspannt.“

Positive Entwicklung und Attraktivitätssteigerung

Als sie vor acht Jahren das Bürgermeisteramt in ihrer Heimatgemeinde antrat, seit für sie schon klar gewesen, dass sie längerfristig im Amt bleiben will. Mit dem Ziel, dass sich die Gemeinde positiv entwickelt und noch attraktiver wird. „Ich denke das haben wir zum Beispiel mit dem Dorfladen und unseren Wohngebieten geschafft“, blickt Frei auf die vergangenen Jahre zurück. Obwohl Dettighofen mit vergleichsweise bescheidenen Gewerbesteuereinnahmen eher eine kleine, finanzschwache Kommune sei und wenig Spielraum für große Investitionen blieben.

Dettighofen Ab jetzt kann im Dorfladen in Dettighofen eingekauft werden Das könnte Sie auch interessieren

Mit acht Jahren Verwaltungserfahrung

Die Ausgangslage ist diesmal eine andere. Vor acht Jahren betrat Frei Neuland, weil sie nicht aus der Verwaltung gekommen war. Rückblickend sieht es jedoch auch als positiv an: „Man sieht die Dinge eher neutral, von außen und nicht mit der Verwaltungsbrille.“ Jetzt hat sie acht Jahre Verwaltungserfahrung hinter sich. Eins hebt sie immer noch in den Vordergrund: Gemeinsam mit Verwaltung, Gemeinderat und Einwohnern Projekte anzugehen.

Marion Frei im Kurzportrait und die Wahl 2014: Zur Person von Marion Frei Marion Frei (44), verheiratet, Mutter von Töchtern im Alter von zwölf und acht Jahren, ist in Dettighofen aufgewachsen. Ihr Abitur machte sie am Klettgau-Gymnasium in Tiengen. Anschließend begann sie ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Sparkasse in Waldshut. Es folgten Auslandspraktikum in Dublin (Irland), Studium der Bankbetriebswirtschaft und Management-Studium. Ab 2005 arbeitete sie bei der Sparkasse als Firmenkundenberaterin, bevor sie 2014 ihr Amt als Bürgermeisterin ihrer Heimatgemeinde antrat – gewählt im zweiten Wahlgang mit 48,86 Prozent der Stimmen. Seit 2017 ist sie Aufsichtsratsvorsitzende der Waldgenossenschaft Südschwarzwald, seit 2019 sitzt sie im Kreistag, sie ist überdies Mitglied in verschiedenen Regionalkonferenzen, Vereinen, Stiftungen, Genossenschaften und in der Einsatzabteilung der Feuerwehr Dettighofen. Die Wahl 2014 Erst nach dem zweiten Wahlgang war entschieden, wer die Nachfolge von Gerhard Riedmüller als Rathauschef antritt. Marion Frei erhielt mit 261 von 654 schon im ersten Durchgang die meisten Stimmen. Keiner der neun Kandidaten erhielt aber mehr als 50 Prozent. Ein zweiter Wahlgang war nötig. Nur noch vier Bewerber traten an. Marion Frei (48,86 Prozent) setzte sich gegen Thomas Bendel (39,71), Thomas Elger (10,46) und Michael König (0,16) durch. Wahlveranstaltungen Marion Frei beantwortet bei zwei Wahlveranstaltungen Fragen der Einwohner: Am Mittwoch, 19. Januar, 19 Uhr, im Gasthaus Löwen in Dettighofen und am Samstag, 29. Januar, 8 bis 12 Uhr, beim Dorfladen. Der Gemeindewahlausschuss beschloss und terminierte eine öffentliche Kandidatenvorstellung in der Gemeindehalle auf den Sonntag, 23. Januar, 19 Uhr.

„Manche müssen sich erst an eine Bürgermeisterin in Dettighofen gewöhnen“, sagte Frei 2014 bei ihrer Amtseinführung. Sie betonte, sie sehe sich als Verwalterin, Koordinatorin, Ideengeberin, Mitgestalterin und Motivatorin. Aspirin, Nervennahrung und ein Energiegetränk lagen im Geschenkkorb. Das habe sie bisher nicht gebraucht. Sie lacht und sagt: „Ich habe noch so viel eigene Power.“