von Eva Baumgartner

Nach schweren Jahren und in der dramatischen weltpolitischen Situation ist dem Neujahrsempfang der Gemeinde Klettgau eine besondere Bedeutung zugekommen. Bürgermeister Ozan Topcuogullari sprach von „ereignisreichen Jahren mit Neuerungen, Veränderungen und Herausforderungen“. Erstmals wurde zum Neujahrsempfang in die Gemeindehalle Grießen eingeladen. Die zahlreichen Besucher erfuhren, was in Klettgau gelaufen ist und noch kommen wird. Der Musikverein Grießen unterhielt.

Die Gemeinde Zum Stand 1. Januar 2023 zählt die Gemeinde Klettgau mit ihren sieben Ortsteilen 7728 Einwohner. Der größte Ortsteil ist mit 3590 Einwohnern Erzingen, gefolgt von Grießen mit 1989 Einwohnern, Geißlingen mit 907, Rechberg mit 530, Bühl mit 269, Riedern am Sand mit 226 und Weisweil mit 217 Einwohnern. Das Durchschnittsalter liegt bei 42,88 Jahren. Insgesamt sind 85 Vereine unterschiedlichster Bereiche in der Gemeinde registriert.

In seinem Rückblick über die vergangenen drei Jahre führte der Bürgermeister noch einmal die schlimme Pandemie-Zeit mit all ihren Auswirkungen vor Augen. „Aber der Zusammenhalt in Klettgau hat funktioniert“, lobte er und würdigte in diesem Zusammenhang die zahlreichen „stillen Helfer“ aus der Bürgerschaft ebenso wie die bei den Impfaktionen beteiligten Vereine, Deutsches Rotes Kreuz, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und die Feuerwehr Klettgau. Über all dem hieß es Abschiednehmen von den beiden Ordensschwestern Itta und Sabina, die nicht zuletzt durch ihr soziales Wirken über Jahrzehnte hinweg, mit ihrer Berufung zurück in das Mutterhaus Hegne eine große Lücke in der Gemeinde hinterlassen haben. Große Trauer löste im vergangenen Jahr auch der Tod von Lothar Mülhaupt, dem einstigen Geißlinger Bürgermeister, aus.

Bürgermeister Ozan Topcuogullari bei seiner Neujahrsansprache. | Bild: Eva Baumgartner

Darüber hinaus richtete der Bürgermeister in seiner Ansprache den Fokus auf die großen kommunalen Projekte: Angefangen vom Spatenstich im Sommer 2020 für die Realschule, den Bau des Hochbehälters Brand zum Thema Wasser- und Löschwasserversorgung bis hin zum Breibandausbau in der Gemeinde, um nur die größten Bauprojekte zu nennen. Neu wurde der Ruhewald zwischen Erzingen und Weisweil geschaffen, in dem bereits zahleiche Bestattungen vorgenommen wurden. Des Weiteren führte der Bürgermeister den neuen Radfahr- Verkehrsübungsplatz an, dort fehlt noch ein Wetterschutz für die wartenden Kinder. Angestoßen wurde die Idee eines zentralen, größeren Marktplatzes, auch die Neugestaltung der Schulhofareals ist in Arbeit.

Beim Klettgauer Neujahrsempfang in der Gemeindehalle Grießen wurden die Bürger umfassend informiert. Bilder: | Bild: Eva Baumgartner

Zum Thema Baugebiete führte Topcuogullari aus, dass das Neubaugebiet „Wetteäcker II“ in Erzingen schon seit Längerem fertiggestellt sei, aber die Schlussabrechnungen hätten mehr als ein Jahr auf sich warten lassen, sodass erst jetzt die Ermittlung der Beitragskosten möglich sei. Die Grundstücke im Gewerbegebiet „Rubel“ werden derzeit vermarktet, die Nachfrage von Klettgauer und auswärtigen Betrieben sei groß.

Zum weiteren Stand der Dinge in der Gemeinde informierte Bürgermeister Topcuogullari, dass das Thema Ärzteversorgung weiterhin verfolgt werde „Wir werden ein Medizinisches Versorgungszentrum betreiben, Räumlichkeiten und Ausstattung bereitstellen, wir sind in Kontakt mit mehreren Ärzten.“ Bei der Gemeindehalle Geißlingen laufen die Ausschreibungen für die Rohbauarbeiten. Die Förderzusage in Höhe von einer Million Euro liege bereits vor, mit weiteren 300.000 Euro an Fördermitteln könne gerechnet werden.

Neues Vorhaben ist der Fuß- und Radewegebau in Rechberg in Höhe des Kindergartens bis zum Klingengraben, ebenso soll für den schlechten Zustand des Erzinger Rathauses eine Lösung gefunden werden. Letztlich sprach der Bürgermeister Dankesworte an all sein Mitarbeiter sowie an die Mitglieder des Gemeinderats, bevor der gemütliche Teil eröffnet wurde.