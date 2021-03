von Eva Baumgartner

Manch einem Weisweiler stinkt es gewaltig. Die Weisweiler Landluft ist derzeit geschwängert vom „würzigen Duft“ von Gülle. Nase zu und durch, der Gestank verfliegt schließlich nach einiger Zeit, so ist es eben auf dem Land – ist man geneigt zu sagen. Das meint auch Peter Konz, nur seine Beobachtungen auf den umliegenden Äckern und Wiesen alarmieren den Weisweiler, vor allem im Hinblick auf die Nitratbelastung des Grundwassers.

Sorge um Grundwasser

So habe er einen großen Tanklastzug beobachtet, dessen Güllefracht auf dem Feld in den Fassanhänger eines Traktors umgepumpt wurde, von dem dann die Gülle auf der Fläche verteilt wurde. „Ich mache mir Sorgen um unser Grundwasser, diese riesige Menge an Gülle im Grundwasserschutzgebiet der Klettgaurinne ist erschreckend“, sagt er. Und wie Konz meint, ohne Namen zu nennen, seien auch viele andere Weisweiler beunruhigt, was das Gülleausbringen rund um das Dorf anbelangt.

Anzeige liegt vor

In Weisweil gibt es keinen einzigen Weisweiler Landwirt mehr, sie haben ihr Land vorwiegend an Schweizer Landwirte verkauft oder verpachtet, die die Flächen seit Jahren bewirtschaften. Auf Nachfrage dieser Zeitung, ob in Weisweil beim Thema Düngung alles mit rechten Dingen zugeht, erklärte der zuständige Mitarbeiter des Landwirtschaftsamts: „Uns liegt eine Anzeige aus Weisweil gegen einen Landwirt vor.“ Aber angesichts des laufenden Verfahrens dürfe er keine weiteren Angaben machen. Es lägen genügend Beweise vor, es werde eine Anhörung geben.

Keine Sperrfrist im Moment

Derzeit besteht keine Sperrfrist für Landwirte, die sich an die Düngeverordnung, die den Düngezeitrahmen und die Menge festlegt, halten müssen. Im Falle der geschützten Klettgaurinne greift zudem die sogenannte Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (SchaLVO). Sie verbietet in Zone I jegliche Bewirtschaftung, in Zone II darf keine Jauche oder Gülle ausgebracht werden, in Zone III ist Düngung erlaubt mit der fixen Obergrenze von 170 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr.

Die Fristen

Von 1. November bis 31. Januar darf nach der bundesweiten Düngeverordnung auf Grünland nicht mit flüssigem Wirtschaftsdünger (Gülle/Jauche) gedüngt werden. Auf Ackerland gilt die Sperrfrist nach der Ernte bis 31. Januar. Für Festmist gilt die Sperrfrist 1. Dezember bis 15. Januar. Verschiebungen der Fristen sind witterungsbedingt möglich, müssen aber von den Behörden genehmigt werden.

Kontrollen

Die Verordnungen für Landwirte sind diesbezüglich überaus komplex, deren Einhaltung wird auch kontrolliert, denn jeder Landwirt muss zum Jahresende den Nachweis seiner praktizierten Düngung, was Art und Menge betrifft, erbringen. Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeit und können mit hohen Geldbußen belegt werden.

Wasser in Ordnung

Die vielfach befürchtete Nitratbelastung des Grundwassers sei hingegen in der Klettgaurinne kein Problem. In seinem letztjährigen Bericht erklärte Wassermeister Otmar Zimmermann: „Wir liegen weit unter dem Nitrat-Grenzwert von 50mg/l, unser Trinkwasser ist bei allen Parametern weit unter den Grenzwerten und somit absolut unbedenklich.“ Die Gemeindewerke sind über den Weisweiler Vorfall informiert und stehen dazu in Kontakt mit dem Landwirtschaftsamt, bestätigte dessen Geschäftsführerin Barbara Kramer auf Anfrage.